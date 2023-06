Vuoi abbronzarti ma senza rischi per la tua pelle? Ecco 3 segreti per far durare l’abbronzatura in totale sicurezza

Il sole danneggia la pelle e velocizza la comparsa delle rughe, scopri come proteggere la tua pelle senza privarti dell’abbronzatura.

Sull’abbronzatura ci sono diverse scuole di pensiero. Ci sono persone che amano avere la pelle ambrata, con quel colorito che rende automaticamente più belli tutti. D’altro canto, però, c’è chi non è per nulla attratto dall’idea di abbronzarsi, anzi preferisce proteggersi ad ogni costo dal sole. Soprattutto negli ultimi anni, infatti, si sta diffondendo sempre di più la consapevolezza dei danni che crea la luce dei raggi solari alla nostra pelle. Il sole è così forte che accelera il processo di comparsa delle rughe, ma anche di macchie della pelle e di un generale invecchiamento precoce della cute.

Esistono, però, delle raccomandazioni utili per abbronzarsi bene senza, per questo, rinunciare alla propria sicurezza. Sveliamo subito quali sono le tre precauzioni da prendere per non rischiare di bruciarsi e rovinarsi la pelle e per godersi appieno la stagione più bella dell’anno.

Vuoi abbronzarti ma senza rischi per la tua pelle? Non dimenticarti di seguire queste 3 regole

Per vivere al meglio l’estate, ci sono poche accortezze da tenere in conto. Logicamente la prima riguarda la scelta del costume. Trovare e indossare il costume più giusto per noi, ci permetterà di sentirci a nostro agio e, soprattutto, valorizzate nelle nostre caratteristiche fisiche.

Anche la persona più bella del Mondo potrebbe non risaltare se indossasse il costume sbagliato. A tal proposito, sarà bene scoprire quali sono i modelli più di tendenza per questa estate 2023.

Controllare i mesi è fondamentale

Il secondo criterio da tenere a mente è, ovviamente, l’utilizzo dei prodotti migliori. Per proteggere la nostra pelle dovremo di certo scegliere tra le migliori creme solari ed evitare uno sbaglio che commettono in tantissimi. Molte persone non finiscono la crema solare e quindi pensano di poterla utilizzare l’anno dopo. In realtà è strettamente importante non usare per nessun motivo prodotti solari aperti da 12 mesi.

Il PaO (Period After Opening) è il periodo corrispondente ai mesi di apertura. In sostanza, la crema solare andrebbe utilizzata solo entro un anno dalla sua apertura, altrimenti perderà tutta la sua efficacia.

Quanto tempo prima stendere la crema

Un altro criterio fondante da rispettare è il momento in cui stenderemo la nostra crema. Alcuni pensano che basti spalmare la crema per essere protetti nel modo corretto, ma così non è. In realtà, il momento migliore per spalmarsi la crema è circa 15 minuti prima di stendersi al sole. In questo modo non rischieremo che la “barriera” cremosa perda efficacia, anzi la nostra pelle sarà ben protetta.

Non dimentichiamo, inoltre, che la crema andrebbe rimessa su viso e corpo anche dopo il bagno in mare. Questo accade perché, nonostante la nostra crema possa essere resistente e protettiva, non sarà mai completamente impermeabile all’acqua. Vuoi abbronzarti ma senza rischi per la tua pelle ed il tuo corpo? Segui sempre queste raccomandazioni e riuscirai a rimandare ancora la comparsa di rughe e altri inestetismi della pelle.