Lavandino otturato, intervieni con questa miscela efficace: scioglie anche gli ingorghi più difficili

Un lavandino otturato è sempre una bella seccatura che prima o poi capita a tutti. E sempre nei momenti sbagliati. Magari sei già in ritardo per un appuntamento oppure attendi ospiti a cena. Come intervenire? Non disperare, ci sono tanti modi efficace per risolvere il tuo problema.

Gli scarichi si intasano, lo sappiamo bene. In cucina i maggiori responsabili sono i residui di cibo che inevitabilmente finiscono nel lavandino, in bagno i capelli o i piccoli pezzi di sapone. Per risolvere il problema non occorrono rimedi miracolosi, ma prodotti naturali che risultano molto efficaci. Ci sono anche disgorganti chimici in commercio, ma sono in genere costosi e altamente inquinanti. Allora, sei pronto per intervenire? Mettiamoci all’opera.

La scoperta dell’acqua calda

Di fronte a un lavandino otturato, intervieni con gradualità. La maggior parte delle volte non sai esattamente cosa provoca l’ingorgo e non riesci a fare un intervento mirato. Magari lo scarico è bloccato da un piccolo pezzo di sapone o da sostanze grasse che si sono solidificate creando una specie di tappo. In questo caso è sufficiente usare acqua bollente e niente altro.

Il calore scioglierà le sostanze grasse che causano l’ingorgo e il problema sarà risolto. Procedi in questo modo. Fai bollire abbondante acqua, almeno un litro, in una pentola e poi versala direttamente nello scarico in un’unica soluzione. Ripeti eventualmente l’operazione, se necessario. Se l’ingorgo persiste, bisognerà passare a un sistema più efficace.

Il metodo della gruccia

In alcuni casi può essere sufficiente una gruccia metallica per abiti, di quelle che ti danno in lavanderia. Servirà a rimuovere ostacoli che si trovano lungo la tubatura, ma non in profondità. Ecco come fare. Prendi la gruccia e raddrizza il filo di ferro. Poi piega un’estremità in modo da formare una specie di uncino.

Infila questo arnese nello scarico e fallo scorrere fino a trovare l’intoppo. Ora ruota il filo di ferro in modo che l’uncino possa agganciare i residui che formano il tappo, e asportali un po’ per volta fino a liberare le tubature. Per questo metodo serve un po’ di abilità, ma è completamente ecologico perché non richiede l’impiego di alcuna sostanza.

Lavandino otturato, intervieni con questo sistema quando tutto il resto non funziona

Se i primi due metodi non funzionano dovrai preparare una miscela che di solito si rivela molto efficace. In una bottiglia versa una tazza di sale grosso e un’altra di bicarbonato. Per aiutarti nell’operazione usa un comune imbuto da cucina. Ora ti basterà aggiungere 400 ml di una qualsiasi bevanda gassata che hai in casa, come ad esempio la Coca Cola.

Chiudi la bottiglia e scuotila in modo che gli ingredienti si amalgamino tra loro. Versa la miscela direttamente nello scarico in un’unica soluzione. Aspetta una decina di minuti e infine fai scorrere dell’acqua calda per completare l’operazione. Con questo sistema libererai facilmente le tubature anche dagli ingorghi più difficili.