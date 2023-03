Da vedere su Netflix prima che sia troppo tardi: 3 titoli vicini all’ultimo di presenza sul catalogo

Non è facile destreggiarsi tra tanti contenuti. Può capitare che ci si faccia sfuggire qualcosa che, in realtà si sarebbe ritenuto interessante. Il rischio è che non ce ne si accorga in tempo. Ad un certo punto, infatti, alcuni film, serie o documentari arrivano all’ultimo giorno di visione. Eccone 3 esempi vicino alla scadenza.

Ad esempio non si potrà andare oltre il 20 marzo qualora si intendesse vedere un documentario dedicato ad un calciatore. Il riferimento è a “Griezmann. È nata una leggenda”. La data la riporta Netflix nella pagina dedicata al contenuto, indicandola come ultimo giorno per guardare il titolo in questione. Chi ama il calcio conoscerà sicuramente l’andamento della carriera di Antoine Griezmann, attaccante francese che rappresenta un po’ un’anomalia nel calcio di oggi. Gioca da centravanti, ma secondo le schede tecniche è ben al di sotto del metro e ottanta di altezza. Il suo è un ruolo dove ormai si privilegiano atleti più alti e forti fisicamente.

Questo non gli ha impedito di scrivere pagine storiche importanti dal punto di vista calcistico con i club con cui ha giocato. Real Sociedad, Atletico Madrid e Barcellona le maglie indossate. Chi, in questi anni, ha seguito il calcio internazionale o la Champions League avrà avuto modo di apprezzare questo calciatore nato nel 1991. L’apice della sua carriera resta probabilmente la vittoria dei Mondiali con la Francia nel 2018.

Da vedere su Netflix prima che sia troppo tardi: altri titoli da tenere in considerazione

Resterà, invece, su Netflix fino al 25 marzo “Rush Hour. Due mine vaganti”. Il film con Jackie Chan, Chris Tucker e Tom Wilkinson parla di un ispettore di un Hong Kong che arriverà a Los Angeles per far luce su un rapimento. La storia è quella di un film d’azione in cui il protagonista sarà affiancato da poliziotto del luogo chiamato a distrarlo. Il regista è Brett Ratner.

Due film di qualche anno fa

Il film è del 1998. Mentre è un po’ più recente (2007) Ghost Rider. Lo si potrà vedere fino al 28 marzo. Il film ha la regia di Mark Steven Johnson e ha tra i protagonisti Nicolas Cage, Eva Mendes e Wes Bentley. Si tratta di un film che molti conosceranno, ma che a molti potrebbe far piacere rivedere.

Un giovane stunt rider sceglie di iniziare a vivere in maniera avventurosa insieme alla donna che ama. I piani verranno, però, rovinati dalla notizia che il padre deve curarsi da una grave malattia. Da lì in avanti si svilupperà la trama di un film d’azione e fantasy.

La scelta è sempre ampia

Ed è questo il terzo titolo da vedere su Netflix prima che sia troppo tardi. Nel senso che dalle date indicate in avanti usciranno dal catalogo. Ovviamente senza dimenticare il fatto che la scelta resterà comunque vasta, considerato quanti altri titoli si potranno trovare.

