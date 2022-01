Chi di noi possiede un pavimento in parquet o in cotto sa bene quanto sia difficile tenerlo pulito. Questi materiali così delicati necessitano di cure speciali e continui trattamenti, se vogliamo che durino a lungo.

In realtà, non è difficile come sembra e bastano alcune semplici premure per avere dei pavimenti lucidi e curati. Oggi, perciò, sveleremo alcuni metodi per mantenere legno e terracotta curati e luminosi senza usare costosi prodotti commerciali.

Vediamo, dunque, in che modo potremo avere pavimenti in parquet e cotto splendenti come specchi anche senza lucidatrice grazie a questo semplicissimo metodo.

I materiali da avere sempre a disposizione

Per la cura dei pavimenti possiamo usare dell’olio di semi di lino, la cui consistenza è perfetta, perché nutre senza ungere e si presta a una cura frequente.

Se invece vogliamo ottenere un risultato più visibile, possiamo anche usare le scaglie di cera d’api. Oltre a donare una lucidezza notevole riempiranno le stanze con un delizioso profumo di miele.

Per quanto riguarda i materiali da usare, invece, possiamo scegliere un panno di lana, magari ricavato da vecchi maglioni, oppure un panno in microfibra.

Se aggiungeremo un po’ di olio di gomito e useremo con coscienza questi ingredienti, otterremo risultati formidabili che renderanno superfluo l’uso della lucidatrice.

Se vogliamo stendere la cera possiamo scaldare a bagnomaria le scaglie di cera d’api e una volta che si è formata una crema spegnere il fuoco.

Dovremo aspettare che la consistenza assuma quella solida di un sapone per iniziare a spalmarla sul pavimento. Con un panno in microfibra umidificato con dell’acqua, poi, possiamo strofinare in modo da spalmare il prodotto. Con movimenti sempre più intensi e veloci otterremo un risultato uniforme e lucidissimo.

Se invece vogliamo risparmiare tempo, possiamo semplicemente intingere in un panno di lana delle gocce di olio di lino e stenderlo sul pavimento con movimenti concentrici. Facendo attenzione a non esagerare con le dosi di olio, possiamo terminare il processo prendendo un altro panno di lana o microfibra asciutto e posizionandolo sotto ai piedi.

Non ci resta che spostarci nella stanza sfregando bene i piedi per rimuovere gli eccessi di prodotto ed ottenere un effetto lucidissimo.

Il nostro pavimento non solo sarà bellissimo e luminoso, ma sarà nutrito in profondità e protetto da urti e macchie.

