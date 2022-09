Il repentino mutamento della temperatura ha portato tutti a cambiare le proprie abitudini, fra cui quelle di genere alimentare. Per questo moltissime persone hanno voglia di portare in tavola delle preparazioni più ricche e corpose, da servire magari anche a chi viene a farci visita. Dunque, se l’obiettivo è stupire, oggi proponiamo un piatto che sicuramente ci farà fare un figurone nelle cene e nei pranzi con amici e parenti.

È infatti godurioso, goloso ed estremamente ricco questo piatto che richiama la personalità di Gioacchino Rossini, una delle più famose e goderecce personalità di Italia. Oltre alla musica, infatti, ci ha lasciato numerose ricette ancora vive nella cucina pesarese.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

200 g di pasta corta, preferibilmente rigatoni;

100 g di panna fresca;

100 g di prosciutto crudo magro;

50 g di tartufo nero;

10 g di funghi porcini secchi;

1 pomodoro ramato;

parmigiano grattugiato q.b.;

formaggio groviera q.b.;

150 g di champagne;

1 cucchiaino di fecola di patate;

pangrattato q.b.;

200 g di brodo di carne;

60 g di burro;

sale q.b.;

timo q.b.;

rosmarino q.b.;

alloro q.b.

Goloso ed estremamente ricco questo piatto adatto a coccolare gli ospiti

Per portare in tavola dei deliziosi maccheroni alla Rossini è necessario raccogliere dentro ad un recipiente la quantità indicata di burro con 50 g di parmigiano e 200 g di brodo di carne. Mettere a sobbollire e poi inserire anche i funghi prima messi in ammollo e poi strizzati dell’acqua in eccesso, la panna, 150 g di champagne. Lavare e tagliare il pomodoro a tocchetti e inserirlo dentro insieme alle erbe aromatiche lavate e il prosciutto tagliato a listarelle. Infine, aggiungere 25 g di tartufo a scaglie. Far cuocere per circa un’ora, in modo da ottenere una salsa liquida e densa al punto giusto.

Alla fine di questo tempo basta filtrarla con un colino e regolarla con il sale per ottenere il gusto più gradito. Se necessario, addensarla con un cucchiaino di fecola di patate. In una pentola a parte bollire i rigatoni. Scolare e buttarli nella salsa. Infine, ungere abbondantemente una pirofila con del burro e inserire dentro la pasta, creando degli strati con il groviera e il parmigiano. Cospargere la parte superiore con il pangrattato e mettere in forno a 180 gradi per un quarto d’ora. Una volta pronto, grattugiare sopra dell’ulteriore tartufo.

