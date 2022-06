Se fossimo al 31 dicembre potremmo parlare del titolo di «donna dell’anno». Nel bene e nel male. Invece siamo a giugno e il Times, non potendo utilizzare altri termini, parla della Meloni come astro nascente della Destra. Nei fatti, c’è poco da dire, è lei ad uscire vincitrice dalle amministrative e a scattare in avanti rispetto a Lega e FI. Adesso più che mai si proietta verso le Politiche 2023 e, in verità, negli States già in passato aveva riscosso successo e clamore popolare.

Gli abiti

Guardiamo all’aspetto, per così dire, ludico della leader del partito Fratelli d’Italia. Potremmo parlare di Meloni–style, gli abiti del leader politico segnano una rottura con la tradizione. Con lei, nei salotti della politica, è di scena un modo di vestire differente. Supera il tailleur classico giacca, pantaloni e camicia, stile Maria Stella Gelmini per capirci, e indossa capi insoliti in quel di Montecitorio. Casacche morbide, spesso colori pastello, pantaloni larghi. Tacco sì, ma pur sempre comodo. Orecchini, a volte, e sempre in sintonia con l’abito. Che è casual ma di qualità. Studiatissimo, a significare una donna del fare, che non sta nei ranghi avvitati del tailleur. E non è blu e nemmeno nero con sottogiacca bianco. Niente di tutto questo. Colori chiari, come a voler comunicare nuova luce.

Meloni–style, gli abiti del leader politico che in passato è stata anche cameriera e babysitter

Lungi dal riflettere su quanto possa essere vera l’espressione secondo la quale l’abito fa il monaco, certamente ci sentiamo di dire che l’abito ci dice molto del «monaco». Donna che fa leva sulla sua spudorata veracità, Giorgia Meloni da ragazza, oltre a studiare, ha anche esperienza come cameriera e babysitter. Pare sia stata alla corte di casa Fiorello per accudire la piccola Olivia. Così si dice.

Nata nel quartiere Garbatella di Roma, attualmente avrebbe dimora nella zona dell’Ardeatino. Un salto di qualità. Inoltre, non per farle i conti in tasca, ma come parlamentare porterebbe a casa qualcosina come 11mila euro al mese. Al pari dei suoi colleghi. Così, con Giorgia riusciamo a parlare di Meloni–style, gli abiti del leader politico possono rientrare tra i promossi nella moda standardizzata delle altre donne della politica italiana.

