Patrimonio da 2,5 miliardi di dollari e investimenti vari: chi sarebbe il rapper più ricco del Mondo

Alla scoperta di un artista che oltre ad aver valorizzato il suo straordinario talento, ha dimostrato di saper anche fare l’imprenditore in settori diversi da quello musicale.

Quando si parla di professionisti che operano nel settore dello sport o dello spettacolo spesso ci si esprime con troppa superficialità. Si dice che guadagnino troppo, ma la realtà dei fatti dice che lo show-business prevede ingaggi che sono giustificati dal mercato.

Se qualcuno viene pagato molto è perché chi lo fa ritiene che possa rappresentare un investimento utile ad avere un ritorno economico.

Ci sono poi casi dove artisti di successo dimostrano di saper andare perfino oltre le loro qualità straordinarie nel settore a cui appartengono.

In tal senso è molto interessante ciò che Forbes ha rivelato su Jay-Z. Si parla di uno dei rapper che ha avuto maggiore successo nella storia della musica di tutti i tempi e che oggi è impegnato in diverse attività economiche.

Un personaggio traordinario

Risulta quasi superfluo sottolineare che si stia parlando di una figura che ha collezionato numerosissimi premi musicali. La sua attività è addirittura iniziata nel 1989. Senza dimenticare il fatto che lo si può considerare colui il quale ha scoperto un gran numero di talenti che hanno contraddistinto la scena negli ultimi anni.

Jay-Z è lo pseudonimo di Shawn Corey Carter. Alla definizione di cantante sarebbe opportuno aggiungere quella di imprenditore. Il suo impegno nel mondo del business è davvero variegato, ma si possono elencare due esempi di come la sua ricchezza sia frutto anche di lungimiranza.

Nel 2014, ad esempio, ha scelto di investire sul marchio di champagne Armand de Brignac. L’acquisto è avvenuto nel 2014, mentre nel 2021 ne ha ceduto il 50% a LVMH.

Jay-Z ha, inoltre, fondato nel 2008 una società di intrattenimento: la Roc Nation. Questa ha sede a Manhattan e si occupa di diversi campi: dalla musica allo sport. Tuttavia, ci sarebbero da considerare altri settori in cui il cantante opera: tra questi sulle notizie su di lui si fa spesso riferimento a quello immobiliare.

Patrimonio da 2,5 miliardi di dollari e investimenti vari: Jaz-Z come altre star