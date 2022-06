È tempo di vacanze e di viaggi. Molti italiani iniziano a partire per le ferie con la famiglia, magari in auto. Non tutti però sanno bene le regole da rispettare quando ci si mette al volante. Non basta controllare l’auto o l’assicurazione RCA. E non basta nemmeno controllare la stabilità dei bagagli, magari sul portapacchi o a bordo. Ci sono regole previste dal Codice della Strada che se disattese possono portare a multe pesanti. Ed alcune regole oltre che sottovalutate, sono praticamente sconosciute. Ma riguardano un aspetto molto importante anche in materia di sicurezza.

Patente sospesa e 330 euro di multa a chi in estate viaggia coi figli e non conosce le vere regole

Partire con la famiglia in auto per raggiungere il tanto agognato posto di villeggiatura è ciò che adesso riguarda molti italiani. In auto bisogna seguire le regole, anche quelle che riguardano i terzi trasportati, soprattutto se bambini. Un minore deve essere trasportato con le apposite dotazioni. Servono i seggiolini. Molti utenti della strada pensano che tutto dipende dall’età del bambino. L’utilizzo dei seggiolini però è commisurato alla statura del trasportato. Il seggiolino per il trasporto dei minori è un dispositivo di sicurezza e non soltanto un adempimento di un obbligo di Legge. Ne va della sicurezza dei bambini. Per questo va utilizzato come normativa vuole.

Quali sono le caratteristiche

Chi trasporta bambini al di sotto dei 4 anni di età, oltre a dover utilizzare gli appositi strumenti di ritenuta per infanti, cioè i cosiddetti seggiolini, dovrà montare anche il dispositivo anti abbandono. È direttamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a determinare questi nuovi obblighi. Lo stesso Ministero fornisce anche le specifiche tecniche che i due dispositivi devono avere.

L’omologazione quindi è fondamentale. Ma esiste una cosa che molti automobilisti sottovalutano. Infatti rischia grosso chi trasporta i bambini senza il seggiolino credendo che non sia più obbligatorio per via dell’età del bambino. Una falsa credenza questa, dal momento che l’automobilista deve trasportare il bambino sul seggiolino idoneo all’età. E non c’è limite di età che disattende questo obbligo se il bambino è di statura inferiore ad 1,50 metri.

I seggiolini in genere sono omologati in base al peso e quindi in base alla normativa ECE-R44 o in base all’altezza e alla normativa I-SIZE-ECE R129. Evidente che non conti l’età ma la statura. E chi non rispetta questi dettami stabiliti dall’articolo 172 del Codice della Strada rischia una sanzione pecuniaria da 83 a 330 euro.

Inoltre rischia anche la sanzione accessoria della decurtazione di punti sulla patente di guida o in caso di recidiva (2 infrazioni identiche in 24 mesi), la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. E sono sanzioni che si possono evitare. Anche perché nonostante patente sospesa e 330 euro di multa, il trasgressore dovrà comunque provvedere a comperare il seggiolino per non rischiare nuove multe, anche per il ritorno dalle ferie.

