Un uovo sodo perfetto come quello che piace a re Carlo: sai come fare? Usa il trucco dei 5+5

Cosa mangia un re a colazione? Secondo le indiscrezioni non molto e sicuramente un uovo lesso. L’importante è che sia cotto alla perfezione. La cosa più facile del Mondo? Non proprio.

Cuocere un uovo può sembrare semplicissimo, ma non lo è. Alcune volte sono proprio le operazioni elementari quelle che richiedono maggiore esperienza. Basta però conoscere alcuni piccoli trucchi per avere un uovo sodo perfetto come quello di un re.

L’uovo di re Carlo

Sapevi che l’uovo è uno degli alimenti preferiti di re Carlo? Secondo i tabloid inglesi, lo preferirebbe sodo e cotto al punto giusto. Sulla cottura, in particolare, il re sarebbe molto esigente. Secondo le notizie che circolano i cuochi reali ne preparerebbero più di uno, in modo che il sovrano possa trovare quello di suo gradimento. Indiscrezioni a parte, come si prepara un uovo perfetto? I dubbi sono sempre gli stessi e riguardano la temperatura dell’acqua, i tempi di cottura e la grandezza dell’uovo.

Uovo sodo perfetto come quello di un re

Gli chef consigliano una cottura tra gli 8 e i 10 minuti per avere un tuorlo ben cotto ma ancora morbido. Il rischio infatti è che cuocia troppo e diventi poco digeribile. Esiste un trucchetto per avere un uovo sodo perfetto ed è quello dei 5+5, in cui il numero 5 si riferisce ai minuti di cottura. Vediamo come funziona.

Prendi le tue uova e mettile in un tegamino che le contenga comodamente. Poi ricoprile di acqua e aggiungi anche mezzo bicchiere di aceto. L’aceto impedirà al guscio di rompersi in cottura e all’albume di fuoruscire. Porta il tutto a ebollizione e fai cuocere esattamente per 5 minuti. Durante la cottura ricordati di girare le uova con un cucchiaio. Questo trucco serve per mantenere il tuorlo perfettamente al centro. Poi spegni la fiamma e lascia le uova nell’acqua per cinque minuti ancora. Infine trasferiscile in un recipiente pieno di acqua fredda e ghiaccio per farle raffreddare rapidamente. Non ti rimane che sgusciarle. Saranno perfette.

Sodo, alla coque o barzotto?

Ad essere rigorosi l’uovo di re Carlo non è sodo, come riportano i tabloid, ma alla coque. Infatti il re preferirebbe una cottura massima di 3 minuti. In questo caso l’albume non cuoce completamente e il tuorlo rimane liquido. Se vuoi prepararlo anche tu, ecco come fare. Immergi le uova in un tegame di acqua bollente e lascia cuocere per tre minuti. Aumenta di un minuto la cottura se le uova sono grandi o se sono fredde di frigorifero. Scolale delicatamente e poggiale su un portauovo. Rotta la punta, gustale con crostini di pane dopo avere aggiunto del sale e del pepe.

Se preferisci un albume più rappreso puoi preparare un uovo barzotto. Prolunga semplicemente la cottura di qualche minuto, da 5 a 6. Poi trasferiscilo in acqua fredda e sguscialo delicatamente. L’albume sarà perfettamente cotto mentre il tuorlo avrà una consistenza cremosa. Un barzotto perfetto si riconosce al momento del taglio. Ne fuoriuscirà una goccia di albume semiliquido. Per tutte e due le preparazioni è indispensabile che le uova siano freschissime.