La brezza marina ci accarezza il viso o ci rigeneriamo all’ombra di montagne boscose. Forse le ferie per noi non sono ancora cominciate o sono già finite e ci godiamo le città sonnolente e semivuote ma con tante iniziative culturali che ci tengono compagnia.

Comunque la si vive, l’estate ci sorprende in qualche modo. Ci aspettiamo che qualcosa cambi nella nostra vita e che i problemi magicamente spariscano. Anche per questo consultiamo l’oroscopo. Ci fa sperare che le situazioni svoltino, prima o poi. Agosto è il mese del riscatto per questo segno favorito da Mercurio.

Perfezionismo fino all’eccesso

I nati della Vergine che hanno avuto una prima parte dell’anno piuttosto impegnativa e piena di incertezze potranno finalmente tirare un respiro di sollievo. Ora i pianeti sono dalla loro parte e fanno girare le cose per il verso giusto. Finalmente potranno vedere il loro impegno giustamente considerato.

Per i Vergine, attivi e perfezionisti all’eccesso, questo è un punto di non secondaria importanza. Il lavoro per loro è il sale della vita e lavorerebbero anche se non ne avessero la necessità. Chi li conosce sa quanto possano essere stakanovisti e super puntigliosi, ma anche dotati di un grande senso del dovere.

Insomma, delle persone di cui ci si può fidare ciecamente. Potete affidare loro un lavoro e non avrete neppure la necessità di controllare che sia stato fatto bene. Potete prendere a scatola chiusa, come si suol dire. Questo i colleghi lo sanno e c’è chi li ammira incondizionatamente e chi li invidia un po’. Anche questo è comprensibile e il bello è che fanno tutto in maniera disinteressata, con grande generosità.

Mese del riscatto per questo segno favorito da Mercurio in Vergine

La loro abnegazione sta per essere finalmente premiata. Mai nell’ultimo periodo c’è stato tanto favore da parte dei pianeti. In particolare, Mercurio, che ha abbandonato il segno del Leone per entrare proprio nella Vergine, aiuta i nati di questo segno a migliorare le capacità comunicative. Eviteranno gli scontri e sapranno essere molto diplomatici, convincendo perfino i più scettici. Non si scontreranno con il capo, dunque, ma lo conquisteranno con le armi della dialettica. Molti decideranno di migliorare le loro competenze professionali e si iscriveranno a corsi di perfezionamento.

Diventeranno delle vere macchine da guerra. C’è, però, il rischio che dimentichino che ci sono le ferie in corso. Le stelle raccomandano di riposarsi per ricaricarsi e ripartire alla grande, magari leggendo l’ultimo best seller.

La vita di coppia fila liscia come l’olio. Come lamentarsi di un Vergine? Per i single l’estate, come sempre, riserva incontri al chiaro di luna o sulla sabbia bollente. Ma non basterà un colpo di fulmine a coinvolgere i nati di questo segno che sono alla ricerca di sentimenti autentici e non si fermano finché non li troveranno.

Lettura consigliata

2 segni fortunatissimi con la Luna piena in Acquario del 12 agosto