Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, come è noto. Tuttavia, secondo gli astrologi, ci sarebbero alcuni segni zodiacali più propensi di altri a manifestare alcuni tratti caratteriali che in molti definirebbero ”tossici”. Uno in particolare, sebbene molto passionale, potrebbe anche involontariamente abbassare l’autostima del suo partner a causa del suo criticismo eccessivo. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo a breve.

Passionale ma spietato, ecco il segno zodiacale che potrebbe rovinarti l’estate

Quando si parla di segni zodiacali ”tossici” in amore in molti pensano allo Scorpione. Ed è vero, sicuramente il segno che abbiamo citato è noto per il suo caratteraccio. Ce ne è però un altro che è passionale ma spietato. Di quale si tratta? La risposta è semplice: la Vergine.

Questo segno tende a ragionare in modo molto logico. Anche se in situazioni di intimità e con le persone che ama si lascia andare a momenti di grande passione, quando si tratta di dare un consiglio o un parere tende ad essere eccessivamente critico. A volte è persino spietato e sembra goda nel demotivare il prossimo. Specialmente per le persone più insicure, dunque, la presenza di una persona della Vergine nella propria vita può risultare persino dannosa.

Ma perché si comporta così?

Per la Vergine fare ciò è estremamente normale. È nella sua indole e quando qualcuno si offende per le sue affermazioni non si mette in discussione. Piuttosto, è propenso a pensare che la persona in questione sia infantile e si offenda troppo facilmente.

Con le persone che ama tende ad essere ancora più critico. Infatti, vuole il meglio per loro. Questo segno zodiacale non ha intenti malevoli e, al contrario, essere critica ed esigente è il suo modo per dimostrare di tenerci al partner o all’amico. Purtroppo, però, questo suo atteggiamento finisce spesso per allontanarlo dai suoi affetti.

