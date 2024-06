Wall Street sembra non voler indietreggiare e il rialzo continua a trovare linfa dalla rotazione settoriale in corso da diverse settimane. Dopo i ribassi da inizio anno, il mercato torna a puntare su Tesla?

Un recente giudizio e le ultime news

Morgan Stanley ha confermato il rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 310 dollari per Tesla, aspettandosi che Elon Musk continui a guidare la società. Musk dovrebbe partecipare alla conference call del secondo trimestre e all’evento sui robotaxi l’8 agosto ad Austin.

Questa rassicurazione arriva in seguito a un caso giudiziario in Delaware, dove si cerca di ribaltare la decisione del giudice Kathaleen McCormick di revocare il pacchetto di compensi di Musk del 2018. Sebbene l’inversione della sentenza non sia garantita, l’influenza di Musk in Tesla rimane significativa, nonostante non abbia ancora raggiunto il 25% del potere di voto di minoranza. Morgan Stanley nota che il patrimonio di Musk, superiore ai 100 miliardi di dollari, potrebbe essere usato per aumentare la sua partecipazione nella società.

Gli azionisti hanno approvato la reincorporazione di Tesla dal Delaware al Texas, mossa rara tra le società pubbliche con implicazioni legali e fiscali non approfondite nel commento dell’azienda.

Tesla ha di recente anche affrontato un problema di software che coinvolge oltre 5.800 veicoli Model 3, Model S e Model X importati in Cina.

Il mercato torna a puntare su Tesla? Studio dei grafici e raccomandazioni degli analisti

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 178,1 dollari. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 138,80 e il massimo a 251,25. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al ribasso/laterale. C’è da segnalare un certo ipervenduto e delle divergenze rialziste di lungo termine. Infatti, il minimo annuale si è appoggiato alla mascella trimestrale dell’Alligator. La tenuta nelle prossime settimane/mesi di area 167,41 (minimo della settimana del 10 giugno) è il livello che dal punto di vista grafico manterrà al rialzo la tendenza di lungo termine spingendo le quotazioni verso l’area di 220 dollari, da dove transita la trendline tracciata dai massimi di luglio e dicembre dello scorso anno.

Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste specializzate sono le seguenti:

HOLD con target a 182,9 dollari. Quindi, il consenso degli analisti ritiene che le azioni al momento siano soottovalutate di circa il 3%.

