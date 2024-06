Se il caldo afoso ti spossa, probabilmente stai pensando di andare a mare o in montagna. Tantissime persone, infatti, lo fanno proprio per trovare ristoro dalle temperature elevate. Non in tutte le regioni italiane, però, ci sono spiagge o località di mare presso cui andare. Quindi, c’è anche chi è costretto a partire per godersi un bel bagno a mare oltre che chi non ha la possibilità neanche di fare questo a causa dei costi proibitivi di molte delle mete turistiche italiane più rinomate. Come fare, dunque? Per fortuna esistono anche delle località di mare low cost, dunque adatte alle tasche della maggior parte delle persone. Scopriamone due.

Il caldo afoso ti spossa? Ecco 2 spiagge paradisiache dove andare a mare pagando poco: Torre di Cerrano

L’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano si trova presso Pineto, una località abruzzese che riceve la Bandiera Blu da ormai più di dieci anni. Si tratta di un luogo splendido e ricco di attrazioni, piste ciclabili e luoghi in cui passeggiare.

Generalmente si paga molto poco per trascorrere una notte lì: circa 90 euro a persona. Un prezzo molto più basso rispetto a quello richiesto da mete più esclusive e che permette comunque di godersi degli splendidi panorami.

Ricadi, Calabria

Ecco un’altra splendida meta e in cui mediamente si paga la stessa cifra per soggiornare e cioè soli 90 euro. Si tratta di uno dei luoghi più belli d’Italia e si trova sulla costa di Capo Vaticano, nota per le sue bellezze naturali. Tra le spiagge più note ci sono quella di Riaci e quella di Grotticelle.

Oltre ad andare in spiaggia, potresti provare a goderti un’escursione presso l’indimenticabile Grotta del Palombaro, visitare le baie o, se sei particolarmente coraggioso, dedicarti alle immersioni sugli splendidi fondali.

Il caldo afoso ti spossa? Come hai visto, non c’è bisogno di pagare somme elevatissime per una vacanza in posti paradisiaci. L’importante è informarsi e provare a optare anche per mete che non sono particolarmente note, ma che non per questo sono meno belle.

