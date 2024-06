I vacanzieri provenienti dal Nord Italia non sono alla ricerca soltanto di una casa a mare. Spesso, anzi, preferiscono acquistarne una in montagna, dove passare l’estate in attesa che il caldo torrido tipico della bella stagione giunga al termine. Non c’è niente di meglio che trascorrere un’estate in villeggiatura in un luogo tranquillo e paradisiaco. Tra le regioni italiane in cui acquistare una casa in montagna a poco, come abbiamo già visto, c’è il Piemonte. Tuttavia non è l’unica. Infatti, in Lombardia, presso una particolare località il costo medio di una casa sarebbe decisamente minore rispetto alla media italiana, che ammonta a poco più di 2.000 euro al metro quadrato. Di che luogo stiamo parlando? Si tratta di un tranquillo borgo di montagna. Scopriamo qual è il suo nome e a quanto ammontano i prezzi di una casa lì.

Cerchi una casa in montagna e con un panorama mozzafiato? Ecco dove costa pochissimo

La località di cui stiamo parlando è Teglio, un comune che si trova nella provincia di Sondrio. Si sviluppa dalle Alpi Retiche a quelle Orobiche ed è caratterizzato da un piacevole clima mite. Cerchi una casa in montagna e con un panorama mozzafiato? Allora acquistarne una lì potrebbe essere la scelta giusta.

Quanto si paga

Quanto costa una casa a Teglio in Lombardia, dunque? La risposta, come abbiamo accennato, è: mediamente molto poco. Infatti, si pagano dagli 800 ai 1.500 euro al metro quadrato per comprare una casa signorile. Invece, immobili di valore minore costano persino meno: dai 600 ai 900 euro al metro quadrato.

Come abbiamo accennato, i prezzi che abbiamo citato sono di gran lunga minori rispetto a quelli della media delle case italiane. Quindi, chi ama la montagna potrebbe optare per acquistare una casa in questo luogo che potrebbe soddisfare tutte le sue esigenze oltre ad essere anche alla portata di chi non ha grosse somme da spendere.

