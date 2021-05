Le belle giornate sono sempre di più. Dopo tutto, anche se è difficile crederlo, siamo già alle porte dell’estate. Quindi, è anche il momento di cambiare scarpe e vestiti che abbiamo nell’armadio. Riponiamo i maglioni e tiriamo fuori i parei. Alle volte però, potremmo non essere soddisfatti dei nostri vecchi capi per la bella stagione. Magari non sono dei colori di moda quest’anno o hanno uno stile ormai superato. Allo stesso tempo è un peccato buttarli. E allora che aspettiamo? Aggiorniamo le nostre scarpe aperte in vista dell’estate grazie a questi piccoli e semplici trucchi che ci lasceranno a bocca aperta.

Gli oggetti che possiamo riutilizzare per il nostro progetto

Sicuramente abbiamo sparsi per casa dei braccialetti estivi, come cerchi in metallo o di perline. Questi, possono rivelarsi molto utili per dare un tocco di stile alle nostre scarpe estive. In alternativa, possiamo sempre acquistarli per pochi euro nei negozi più economici. Sarà sicuramente meno costoso di acquistare un nuovo paio di scarpe e decisamente più soddisfacente. Avremmo bisogno di almeno due bracciali o collane uguali, perché ognuno andrà su una scarpa diversa, uno sulla destra e uno sulla sinistra.

Aggiorniamo le nostre scarpe aperte in vista dell’estate grazie a questi piccoli e semplici trucchi che ci lasceranno a bocca aperta

Quello che questi gioielli ci aiuteranno realizzare sono dei cordoncini per avvolgere la caviglia in modo elegante. Basterà renderli della misura giusta, magari lasciandoli un po’ più larghi sul collo del piede, così che rimangano più morbidi e non ci diano fastidio. Adesso possiamo decidere se legare le estremità alla fibbia del cinturino o utilizzarli come una sorta di cavigliera. Nel secondo caso, avremo la possibilità di mettere e togliere il nostro accessorio più comodamente. Nel primo, la decorazione sarà molto più stabile.

Una volta scoperto il trucco, le possibilità sono davvero infinite ed è davvero semplice creare qualcosa di meraviglioso. Possiamo persino coordinare i colori dei bracciali al nostro smalto per le unghie.

Possiamo anche sbizzarrirci utilizzando della similpelle morbida a utilizzare come cordoncino intorno alla caviglia. Basterà fare dai tagli verticali creando delle stilosissime frange. Oppure possiamo limitarci a incollare delle pietre colorate su una fascia in tessuto che poi andrà sovrapposta al cordoncino. La possiamo fissare con altra colla o con qualche punto, l’importante è creare combinazioni di gusto.

