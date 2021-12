Sono sempre più numerosi i prodotti che solitamente si acquistano presso le farmacie o le parafarmacie. Sono anche aumentati i consumatori che li usano per trovare soluzioni per i disturbi e i sintomi più o meno lievi. Attualmente è possibile trovare soluzioni specifiche per ogni esigenza e per ogni fascia di età. Si possono, infatti, trovare medicinali da banco, ma anche creme viso, pannolini, omogeneizzati, integratori di vitamine, misuratori di pressione da braccio, calzature ortopediche e tant’altro. Inoltre, è in costante aumento la vendita di integratori naturali anche tra i più giovani.

In particolare gli integratori alimentari offrono un concentrato di sostanze utili ad evitare pericolose carenze di nutrienti fondamentali. Così come per altri consumatori servono ad assicurare il giusto apporto quotidiano soprattutto se si pratica sport ad alta intensità. A questi si aggiunge la vendita di prodotti dietetici che interessa maggiormente chi fa fatica a mantenere un peso forma.

D’altronde, secondo gli esperti ecco quanti centimetri deve essere il girovita di un uomo e di una donna e quale il peso giusto per età.

Punti vendita

Chi compra abitualmente prodotti senza obbligo di prescrizione medica potrebbe risparmiare molti soldi scegliendo i punti vendita più convenienti. In particolare, ecco dove comprare con sconti interessantissimi farmaci e integratori, oltre a cosmetici e prodotti dietetici senza rischi. Non tutti, infatti, dopo un’abbuffata si impegnano a smaltire le calorie in eccesso con l’attività motoria. La pigrizia molto spesso ci spinge a mangiare cibi dietetici e alimenti senza zucchero che abbondano sugli scaffali di farmacie e parafarmacie. Ad altri invece potrà tornare utile sapere quanti chilometri di camminata o corsa servono per sbarazzarsi di una fetta di panettone o pandoro. Chi, invece, tende ad avere alti valori di colesterolo e trigliceridi dovrebbe invece consultare il medico curante per studiare la strategia migliore. In tal modo si potrà anche capire se siano meglio noci e salmone o integratori di omega-3 contro gli accumuli di grasso nelle vene.

Ecco dove comprare con sconti interessantissimi farmaci e integratori oltre a cosmetici e prodotti dietetici senza rischi

Attualmente si possono ottenere grandi sconti sull’acquisto di una serie di prodotti che non richiedono la ricetta medica. Esistono, infatti, delle alternative molto più convenienti rispetto alle tradizionali farmacie e parafarmacie. Da non sottovalutare la possibilità di comprare direttamente negli ipermercati che, nella maggior parte dei casi, garantiscono prezzi inferiori. A questi punti vendita che hanno una sede fisica si aggiungono quelli online che spediscono prodotti direttamente a casa.

Ma può stare tranquillo chi sceglie di rivolgersi al grande mercato dei medicinali in vendita sul web? Oppure corre il pericolo di pagare farmaci e prodotti contraffatti? Per evitare di cadere nella rete delle trappole online conviene consultare il sito del Ministero della salute italiano. In esso è presente un database che riporta l’elenco dei siti autorizzati alla distribuzione di medicinali. Pertanto piuttosto che rinunciare all’opportunità di prezzi scontati conviene verificare in due minuti che si tratti di una farmacia autorizzata alla vendita online.