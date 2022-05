La primavera è una stagione sensazionale per più di un motivo. Pensiamo a come accende il panorama circostante con le cascate di fiori che sbocciano proprio ora. In effetti, le varietà floreali su cui puntare sono tante, anche se poche sono eleganti come le calle. Il nome deriva appunto dal greco “kalos” (bello), mentre comunemente sono conosciute anche come gigli del Nilo.

Chi ha un grazioso vaso di calle in giardino o sul balcone sa bene che senza le giuste precauzioni non potranno crescere. A questo proposito, oltre a terriccio e irrigazioni, dovremmo sapere quale concime utilizzare.

Per stimolare la fioritura delle calle il fertilizzante ideale dovrebbe garantire il giusto apporto di nutrienti indispensabili allo sviluppo. Noi lo abbiamo trovato, e lo sveleremo nelle prossime righe.

Consigli di coltivazione

La calla è apprezzata sia per l’elegantissima forma a imbuto sia per il gradevole profumo che emana. Per godere di tutti i suoi vantaggi dovremo innanzitutto fare attenzione all’esposizione. Nelle ore più calde, come quelle pomeridiane, dovrebbe restare al riparo dai raggi solari. In quelle restanti, invece, possiamo tranquillamente lasciarla alla luce diretta.

Un altro fattore imprescindibile concerne l’irrigazione. Le calle amano i terreni umidi, ma non particolarmente inzuppati. Evitiamo in primis di far seccare il substrato e innaffiamo solo se lo riteniamo opportuno. Cerchiamo, però, di non usare un’acqua dura e calcarea come quella del rubinetto.

Per stimolare la fioritura delle calle e averle belle e profumate ecco il concime ricco di nutrienti da somministrare in vaso

Una calla in vaso non può ammaliarci con le sue splendide fioriture senza il concime adeguato. Alla comparsa dei boccioli o verso metà primavera sarà necessario somministrare una volta alla settimana il giusto nutrimento. In questo caso, potremmo optare per due soluzioni diverse.

Se in casa abbiamo già un concime per gerani, potremmo tentare con quello. Dovrebbe andare bene anche per le nostre calle. Qualora dovessimo ancora acquistarlo, preferiamone uno specifico. Orientiamoci verso un prodotto che sia povero di azoto, ma ricco di fosforo e potassio.

Oltre ai tre principali macronutrienti, poi, dovrebbe contenere una buona dose di ferro, rame, zinco e altri micronutrienti preziosi. Reperire un prodotto del genere, comunque, non è difficile, soprattutto presso i vivai più riforniti.

Lettura consigliata

Se camelie e azalee non fioriscono e hanno foglie gialle è per questo errore comune che molti compiono con l’acqua