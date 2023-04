Come scegliere la cioccolata migliore al supermercato e 4 tra le marche di grande qualità migliori in assoluto

Difficile resistere al potere della cioccolata, un solo pezzetto è in grado di migliorare anche la giornata più buia. Per capire come scegliere la cioccolata migliore sarà necessario fare attenzione ad alcuni dettagli. Non tutti i prodotti sono uguali e la scelta corretta ci permetterà di portare a casa grande qualità.

Tra gli alimenti più amati troviamo la cioccolata, ricca di gusto e perfetta per chi ama il dolce. La cioccolata acquistata al supermercato potrà essere utilizzata per realizzare ricette particolari ma anche per essere consumata dopo un pasto come dessert. Le cioccolate non sono intercambiabili, per acquistare la migliore dobbiamo davvero fare attenzione ad alcuni fattori, tra cui la quantità di zuccheri e i diversi ingredienti. Ma, quindi, quali sono le cose a cui fare attenzione quando ci troviamo davanti allo scaffale del supermercato? Andiamo a scoprirlo e ricordiamo, inoltre, che chi ha animali dovrebbe prestare attenzione alla cioccolata, che potrebbe essere dannosa per i nostri amici a quattro zampe.

Come scegliere la cioccolata migliore al supermercato

Per prima cosa bisogna controllare che lo zucchero non sia il primo nell’elenco degli ingredienti. Oltre a questo, sarà importante capire quanto zucchero è presente all’interno del cioccolato. Gli zuccheri presenti nel cioccolato sono composti quasi esclusivamente da saccarosio e lattosio. Bisognerà scegliere il cioccolato nero per avere meno zuccheri al suo interno.

Grassi

Tra i grassi, poi, dovrebbe solamente esserci il burro di cacao. Meglio evitare altre tipologie di grasso non vegetale. Nel caso in cui la cioccolata dovesse contenere altri grassi oltre al burro di cacao, dovrà essere chiaramente indicato sulla confezione. L’indicazione corretta è “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”.

Cacao

Per quanto riguarda il cacao, invece, dovrà averne almeno il 70% per un buon cioccolato fondente. In generale, comunque, il cioccolato classico dovrà contenere almeno il 35% di cacao e il 18% di burro di cacao. Diverse le quantità per quanto riguarda il cioccolato al latte. Maggiore sarà il contenuto di cacao e migliore sarà la cioccolata, proprio come ci suggerisce il sito di Altroconsumo.

Le migliori

Nella classifica di Altroconsumo tra le cioccolate migliori da scegliere troviamo diverse marche italiane, tra cui spiccano Venchi, Caffarel, Novi e Perugina. Della Venchi merita di essere provata la stecca chocoviar 75% ricoperta, a 15 euro, oltre alla stecca bigusto cremino, a 14 euro.

Tra le tavolette della Caffarel non facciamoci scappare la fondente con mandorle. Ma anche la tavoletta al latte con nocciole o quella bianca con mandorle salate. Quindi, ecco come scegliere la cioccolata migliore al supermercato e alcune delle migliori marche secondo la ricerca citata.