Coppa del Mondo e nuovo amore con Giletti per Sofia Goggia: quanto guadagna, età e famiglia

L’Italia scopre talenti e campioni in ogni sport piazzandosi sempre ai primi posti nelle manifestazioni più importanti come Mondiali e Olimpiadi. Lo sci è uno di quelli in cui vinciamo di più grazie a campionesse come la Goggia

È un periodo d’oro per lo sci italiano. Tanti podi, tante vittorie in Coppa del Mondo e anche ai mondiali di Courchevel e Méribel in Francia. Una delle protagoniste doveva essere Sofia Goggia nella specialità della discesa libera ma un errore l’ha penalizzata. L’azzurra ormai 30 anni si è rifatta vincendo per la quarta volta la Coppa del Mondo di specialità. La Goggia aveva già vinto la classifica generale di discesa libera nel 2018, nel 2021 e nel 2022.

L’alteta italiana è stata inoltre protagonista anche nelle pagine del gossip, complice l’intervista di Massimo Giletti alle Belve. Giletti ha dichiarato che una donna è presente nella sua vita, una donna che è in pista e che è una vincente e che ad accomunarli è la passione per gli sport invernali. Sia gli affezionati del programma Non è l’arena che chi segue le imprese di Sofia Goggia attendono che la coppia esca allo scoperto, magari immortalati da una foto.

Tutti la desiderano

Coppa del Mondo e nuovo amore ma anche tanti sponsor per la Goggia. Le 5 vittorie su 8 gare che hanno portato a Bergamo l’importante trofeo fruttano cospicui guadagni. Le vittorie di quest’anno hanno portato nelle tasche della sciatrice un montepremi di 306 mila euro. A questa somma vanno aggiunti gli sponsor e lo stipendio che percepisce dalla Guardia di Finanze per far parte delle Fiamme Gialle.

La campionessa italiana ha rinnovato gli accordi commerciali con Atomic che è il suo sponsor tecnico, in più ci sono le varie collaborazioni come quelle con Veneta Cucine e Allianz Italia. I pubblicitari vanno matti per Sofia che ha riportato lo sci nel Mondo dell’advertising con prepotenza e stile come all’epoca magica di Alberto Tomba.

Coppa del Mondo e nuovo amore perla discesista che ha alle spalle una famiglia solida

Successi e popolarità spesso non arrivano così prorompenti e soprattutto sono difficili da gestire se non si ha una famiglia solida alle spalle. Ezio e Giuliana hanno un legame molto forte con la figlia Sofia. La Goggia è molto determinata in pista e certe volte si fa prendere la mano. Non sono mancati gli infortuni arrivati proprio per via della grinta esagerata che la campionessa delle Fiamme Gialle è in grado di spigionare ogni volta che gareggia. I genitori l’hanno supportata proprio durante questi momenti più grigi.

I racconti fatti a Verissimo con la Toffanin ci hanno aiutato a conoscerla meglio e ad avere informazioni sulla sua famiglia. Professoressa di lettere la madre, ingegnere il padre, Sofia ha un fratello che è più grande di lei di 3 anni. Il padre della Goggia è anche un pittore e un ritrattista.