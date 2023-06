Partire per le vacanze con 500.000 euro in cassa? Con questo Gratta e Vinci da 5 euro tutto è possibile. Fattelo dare

Il Gratta e Vinci è uno dei sogni degli italiani che sperano, grazie a lui, di cambiare vita. Non a caso, milioni di nostri connazionali, ogni giorno, sfidano la fortuna sperando nel colpo vincente. Vincere non è facile, ma lo Stato mette sempre in circolo nuove lotterie che ci tentano. Come questa, appena uscita, che costa 5 euro e che te ne fa vincere fino a 500.000

Chi ci segue, da tempo, su Proiezioni di Borsa, sa che cerchiamo di dare sempre un riscontro attendibile sui Gratta e Vinci che si possono comprare. Perché, apparentemente, tutti sanno cosa siano, ma ci sono molti misteri nascosti che non tutti conoscono. O meglio, si danno per scontate molte cose che, in realtà, tali non sono.

Il primo errore è quello di pensare che i Gratta e Vinci che costano uguale abbiano le stesse probabilità di vittoria. Non è così. Ci sono Gratta e Vinci da 5 euro, ad esempio, che hanno diverse possibilità di vincita. Così, come quelli da 2, 3, 5, 10 euro che sono diversi tra di loro.

Questo Gratta e Vinci da 5 euro offre delle interessanti probabilità di vittoria

Come fare a sapere quali sono quelli con più probabilità di vincita? Oltre a leggere Proiezioni di Borsa, che vi tiene sempre aggiornati, si può guardare anche sul sito della Agenza delle dogane e dei Monopoli. Che vi danno, in tempo reale, le varie statistiche di ogni Gratta e Vinci.

Attenzione, poi, a non cadere nelle leggende metropolitane di chi ti promette vincite sicure con dei trucchi. Come quello del segnetto che fa identificare il Gratta e Vinci milionario. Non è così, ma è solo una questione di fortuna. O come l’altra che dice che l’ultimo biglietto del blocchetto è sempre vincente.

Per giocare si fa così

Partire per le vacanze con 500.000 euro in cassa? E chi non lo vorrebbe. Però, con New Tutto per Tutto, che costa 5 euro, potrebbe riuscirvi. Sempre ricordandovi di non esagerare con il gioco per non rischiare la ludopatia.

Come si gioca a New Tutto per Tutto? Il meccanismo è molto semplice. Dobbiamo grattare la colonna a sinistra de I Numeri Vincenti. Sono quelli da trovare per vincere premi. Dove? Nelle quattro colonne di fianco.

Partire per le vacanze con 500.000 euro in cassa? Se trovi questo simbolo incassi davvero tanto

Dovremo grattare le monete che sono presenti e se sotto dovessimo trovare uno o più numeri vincenti ecco che potremmo passare ad incassare. Con un moltiplicatore nascosto che potrebbe anche trasformare una vincita da 5 euro in una da 100 euro. Meglio ancora se dovessimo trovare il simbolo “PER”.

Allora si vincerebbe la somma dei premi dell’intera giocata. Quindi, tutto molto semplice. Ma con che probabilità di vittoria? I 500.000 euro sono quasi un’utopia visto che solo 1 ogni 10.800.000 è vincente. Diverso è il discorso generale. Ebbene, qui 1 biglietto ogni 7,83 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 10 euro in su.