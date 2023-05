Ma è vero che l’ultimo biglietto del blocchetto del Gratta e Vinci è quasi sempre vincente? Ecco svelata la verità

Il Gratta e Vinci è uno degli strumenti più veloci per cercare di dare una svolta alla propria vita. Milioni di italiani, ogni giorno, sfidano la fortuna. La maggior parte, perdendo, perché lo Stato non va certo in perdita con queste lotterie istantanee. Tra le tante teorie che girano vi è quella dell’ultimo biglietto del blocchetto, quasi sempre vincente. Ecco la verità

Siete anche voi tra i milioni di italiani che, ogni giorno, sfidano la sorte comprando un Gratta e Vinci? Difficile che, almeno una volta nella vita, non vi siate fatti tentare da quella lotteria istantanea. Che, come una sirena, col suo canto ti richiama, quando vai nel bar a bere il caffè.

Fin che si tratta di un tentativo una tantum non ci sono problemi. Ci si prova e, mal che vada, avremo perso qualche euro. Diverso è il discorso per chi gioca con costanza, spesso andando ben oltre le proprie risorse economiche. Fenomeno che ha un nome preciso, ovvero ludopatia, che, come tale, deve essere trattato. Non si contano più i casi di persone che si sono rovinate per colpa del gioco.

Quanto si sente che è il momento giusto per comprare un Gratta e Vinci dovremmo assecondare la sensazione

Ma è vero che l’ultimo biglietto del blocchetto del Gratta e Vinci è quasi sempre vincente? Prima di rispondere, va detto che è lecito sognare di comprare il biglietto vincente. Magari, facendoci ispirare dal momento. Ci sembra che qualcuno ci dica di andare ad acquistare un Gratta e Vinci, come se ce la sentissimo. A volte, in effetti, queste sensazioni sono giuste e uno vince. Il più delle volte, però, questo non accade.

Si dice che il Gratta e Vinci dipenda esclusivamente dalla fortuna. È vero, ma fino ad un certo punto. La fortuna aiuta gli audaci, ma premia anche i più furbi. Infatti, come sappiamo, ci sono Gratta e Vinci che hanno più probabilità di altri di farti guadagnare euro.

Non tutti sono uguali e facciamo attenzione a certe leggende metropolitane

Ad esempio, ce n’è uno che ha la probabilità più alta di nascondere premi rispetto a tutti gli altri. Peccato, costi 25 euro. Del resto, non tutti lo sanno, ma i Gratta e Vinci che costano di più, in genere, hanno percentuali più alte di vittoria.

Quelli da 1 o 2 o 3 euro saranno appetibili come prezzo, ma è più difficile vincere premi che superino il costo della giocata. Detto questo, a volte ci fidiamo anche di leggende metropolitane che sembrano indirizzarci verso il tagliando vincente.

Ma è vero che l’ultimo biglietto del blocchetto del Gratta e Vinci ti fa vincere di più? Ecco la risposta

Come quella del piccolo segno che farebbe riconoscere quelli con sotto un premio. Cosa non vera, come abbiamo scritto più volte. Esiste, però, tra i giocatori, un’altra credenza. Ovvero che dovremmo acquistare l’ultimo biglietto di un blocco dei Gratta e Vinci perché sarebbe più alta la probabilità di vincere?

Vero? Falso? Secondo voi, se fosse vero, lo Stato sarebbe così poco furbo da piazzare un biglietto vincente in fondo al blocco, sempre? Ovvio che si tratta di un’altra leggenda metropolitana. Potrebbe essere vincente, come no. Esattamente come il terzo, il quinto, il ventesimo di un blocchetto. Quando ci renderemo conto che i premi sono casuali, potremo aumentare le nostre probabilità di vittoria.