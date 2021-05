Prendersi cura del parquet in casa non è un gioco facile. Infatti richiede molta attenzione nella sua pulizia. Non solo però in questa, bisogna fare molta attenzione anche quando si spostano sedie e mobili, perché il parquet potrebbe graffiarsi. Insomma un gioiellino di pavimento per la casa, ma veramente delicato.

La delicatezza del parquet

La sua delicatezza è data anche dal prodotto che si usa per lavarlo. Infatti, si consiglia sempre di usare prodotti molto delicati, o addirittura detersivi fatti solo per il parquet. Ovviamente è possibile realizzare il detersivo anche a casa con dei semplici ingredienti. Infatti, si può avere un parquet lucido, brillante e senza aloni grazie a questo rimedio della nonna veramente facile da creare.

Più brillante di così non si può

Vediamo allora come creare in casa il nostro perfetto mix di pulito per il parquet. Gli ingredienti sono veramente semplici e se qualcuno non li dovesse avere in casa sono anche molto facili da trovare. Quindi di scuse non se ne hanno proprio.

Gli ingredienti giusti

Il primo elemento fondamentale ovviamente è l’acqua, che però non deve essere fredda né calda, ma deve essere tiepida. Evitiamo di riempire il secchio con troppa acqua, perché non è necessario. Cerchiamo sempre di usare la giusta quantità di acqua per evitare di sprecarla. Ora alla nostra acqua tiepida aggiungiamo due cucchiai di sapone di Marsiglia, un cucchiaio di aceto di mele e una noce di sapone per i piatti.

Cosa fare ora?

Ora prendiamo un panno e lo immergiamo nel secchio. Si consiglia di usare un panno per lavare i pavimenti invece che lo scopettone. Se si usa lo scopettone è opportuno lavarlo per bene dopo il suo utilizzo. Quindi ora laviamo il nostro parquet con il mix creato e lasciamo le finestre aperte che asciugano il pavimento. Ed ecco come è possibile avere un parquet lucido, brillante e senza aloni grazie a questo rimedio della nonna veramente facile da creare.

Approfondimento

