In questo ultimo anno dove le nostre vite e le nostre abitudini si sono completamente stravolte, dove siamo stati costretti a rimanere per lungo tempo nelle nostre abitazioni, lo streaming ha preso il sopravvento. Infatti il 2020 è stato l’anno dello streaming, ma il nuovo 2021 non sembra essere da meno.

Chi è che non si è abbonato alla piattaforma digitale Netflix per guardare serie tv, film, documentari e tanto altro ad un prezzo contenuto?

Come si usa Netflix

Utilizzare Netflix è davvero semplice abbiamo solo bisogno di un dispositivo elettronico come un computer, uno smartphone, o semplicemente una smart TV ed una connessione ad Internet. Come dicevamo Netflix è una piattaforma che condivide contenuti streaming a pagamento, infatti con un abbonamento mensile che è variabile a seconda del pacchetto scelto è possibile usufruire di questo servizio.

Un altro punto a favore è che una volta attivato un abbonamento, è possibile condividere il proprio account con amici e parenti così da ridurre i costi di sottoscrizione.

Dopo una panoramica su una delle piattaforme digitali più in voga dell’ultimo decennio, l’intento di oggi è quello di mettere luce su alcune serie tv elettrizzanti. Ed ecco svelate le 3 imperdibili serie Netflix di questo 2021 che stanno facendo impazzire tutti. Così belle che è impossibile staccarsi dalla TV!

Shadow and Bone

Una prima grande serie imperdibile che richiama moltissimo lo stile di Game of Thrones, è Shadow and Bone (Tenebre e ossa). La storia narra di una giovane soldatessa, Alina Starkov che è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici e del suo incontro con un cervo magico. Il tutto ambientato nella Russia degli zar. Insomma una serie fantasy che sembra avere dell’incredibile.

Zero

Una serie tv prettamente made in Italy uscita ad Aprile 2021 è Zero. La storia narra di un ragazzo fuori dal comune con il superpotere dell’invisibilità, che utilizza per salvare il Barrio. Lungo la strada non mancheranno difficoltà, sfide avvincenti e grandi amicizie. Una serie tv del tutto avvincente e innovativa, caratterizzata dalle colonne sonore in collaborazione con alcuni importanti artisti rap.

La coppia quasi perfetta

Per mantenersi sulla scia del romanticismo, ma anche in chiave fantascientifica, non poteva mancare una serie sulla ricerca dell’anima gemella. La storia narra di una donna a capo di un’azienda che ha progettato un test per riconoscere inequivocabilmente la propria anima gemella. Una serie che stravolge completamente la visione dell’amore e delle relazioni.

Se ecco svelate le 3 imperdibili serie Netflix di questo 2021 che stanno facendo impazzire tutti.