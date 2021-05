Uno degli aspetti più belli del festeggiare una ricorrenza, un compleanno, un anniversario, o una nascita, per esempio, è andare alla ricerca del regalo perfetto. Non è sempre facile, però, trovare quello giusto. Certo, bisogna conoscere bene la persona alla quale il pensiero è rivolto, i suoi hobby, i suoi interessi, i suoi gusti. Ma a volte si vorrebbe andare oltre, non rischiare di incorrere nei soliti oggetti, cercare un dono che stupisca e, soprattutto, con un significato speciale. Ecco allora come sorprendere una persona cara con un’idea regalo unica che rimarrà per sempre nel tempo.

Un progetto grandioso

Nel 2018 è nato il progetto Forestami promosso da alcuni soggetti, tra cui la Città metropolitana di Milano e la Regione Lombardia, che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030. Lo scopo è, moltiplicando il numero delle piante sul territorio, rallentare il riscaldamento globale, ridurre i consumi energetici, ripulire dalle polveri sottili l’aria che respiriamo, migliorare il benessere dei cittadini.

Come sorprendere una persona cara con un’idea regalo unica che rimarrà per sempre nel tempo

Forestami offre la possibilità di comprare un albero come dono. Scelto il proprio regalo, si riceve una Gift Card da scaricare e inviare al destinatario. L’albero, il cui prezzo è assolutamente accessibile (30 euro) è un dono bello, originale e simbolico, perché crescerà insieme alla persona che lo riceverà, come l’affetto, l’amore che si prova per lei.

In questi giorni, poi, si è sempre portati a pensare come rendere il mondo un posto migliore e più bello per le generazioni future, anche nella scelta di un dono. Regalare un albero è ecologico, sostenibile e soprattutto green! Un albero è un regalo per sempre, un regalo per un’occasione speciale.

Approfondimento

Trovare lavoro in tempo di Covid con una app intuitiva e facile da utilizzare