Le cure che dedichiamo alle nostre piante sono essenziali perché crescano forti e in salute. Senza le adeguate attenzioni non vedremo mai sbocciare bellissimi fiori o crescere deliziosi frutti. A volte può capitare che le piantine che abbiamo seminato con tanta cura subiscano un ritardo nello sviluppo o facciano fatica a germogliare. Vorremmo accelerare la loro crescita ma non sappiamo come fare.

Se ci riconosciamo in questa situazione, niente paura. Esiste un rimedio che possiamo adottare per stimolare lo sviluppo dei nostri vegetali. Ecco come avere piante e fiori più sani e belli con un unico stupefacente prodotto economico naturale.

La soluzione naturale ai problemi di orto e giardino

Ciò che la nostra Redazione ha deciso di proporre al suo pubblico è un trattamento sicuro a base di glicerina vegetale. È un prodotto che normalmente viene utilizzato per la cura di viso e capelli, ma può anche fornire un aiuto più che valido in giardino. Reperire la glicerina vegetale è molto semplice. Basta ordinarla online o recarsi in erboristeria o nelle farmacie più rifornite.

Come usare la glicerina per le piante

Se notiamo che i semi non germogliano, la glicerina può venirci in soccorso. Dovremo solamente preparare una soluzione con poche gocce da diluire in un bicchiere d’acqua, e immergere i semi. Li teniamo in ammollo per circa un giorno, poi li asciughiamo e li piantiamo nuovamente nel terreno. La glicerina ridurrà la salinità del terreno favorendo la crescita dei germogli.

Se vogliamo stimolare la crescita delle piante già formate, possiamo invece mischiare un po’ di glicerina a un litro circa di acqua. Si consiglia vivamente di non superare i 10 ml di prodotto per litro d’acqua, per non ottenere l’effetto contrario. Dopo aver versato la soluzione in uno spruzzino nebulizziamola direttamente sulle foglie. Il glicerolo in questo caso faciliterà l’assorbimento delle sostanze nutritive accelerando lo sviluppo della pianta.

Ecco come avere piante e fiori più sani e belli con un unico stupefacente prodotto economico naturale. Per altri consigli utili se si ha il pollice verde, si consiglia di cliccare su questo link.