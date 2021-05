A seguito del divieto di utilizzare il cellulare durante la guida moltissimi hanno ricorso a un piccolo espediente a prima vista innocuo. Ci riferiamo, in particolare, all’utilizzo di auricolari al fine di effettuare o rispondere a chiamate. Purtroppo, pochi sanno che utilizzare questi apparecchi alla guida non è sempre permesso dal Codice della Strada. Per questo motivo, se non si vuole incorrere in multe salatissime, è meglio fare attenzione a questa abitudine ormai diffusissima.

L’uso delle cuffie in macchina

È ben risaputo che il Codice della Strada vieta espressamente l’utilizzo del cellulare mentre si è alla guida di un veicolo. Per questo motivo tantissimi automobilisti hanno fatto ricorso a diversi espedienti per poter tranquillamente effettuare telefonate mentre sono alla guida del proprio veicolo.

Tra questi spiccano l’utilizzo del bluetooth dell’auto, l’uso del vivavoce del cellulare e, infine, l’utilizzo di auricolari. Purtroppo, l’utilizzo di questi ultimi apparecchi è normato dall’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada. Lo stesso prevede che si possano utilizzare gli auricolari alla guida solamente a determinate condizioni.

Per cui si possono usare gli auricolari in auto oppure no? La risposta è: dipende. Infatti, l’utilizzo di questi apparecchi è permesso in linea di principio fintanto che permette al guidatore di avere consapevolezza dell’ambiente uditivo esterno.

Pertanto, per tutti quanti i guidatori è permesso l’utilizzo degli auricolari a patto che gli stessi mantengano un orecchio libero. Per essere chiari, quindi, è possibile utilizzare solamente un auricolare mentre si guida. Nel caso non si seguissero queste disposizioni si rischia una multa che va dai 165 euro fino ad un massimale di 660 euro.

Allo stesso tempo, possibili recidive commesse nell’arco di due anni possono risultare nella sospensione fino ad un massimo di tre mesi della patente di guida. Tutti ottimi motivi per stare attenti mentre utilizziamo questi apparecchi.

