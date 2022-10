Come impedire alle cimici di entrare in casa con un sistema naturale

L’autunno è il periodo in cui le cimici entrano in casa. Cosa un po’ discordante con le loro abitudini, visto che in genere sono interessate piuttosto alle piante e ai frutti. Vediamo allora come mai proprio in questo periodo decidono di farci visita.

Benché molti abbiano paura delle cimici, bisogna dire che sono degli animali tranquilli. Non mordono e sono diversi dalle blatte che vanno in cerca di cibo. Tuttavia anche se apparentemente non c’è nessun motivo che possa attirarle nelle abitazioni, ci entrano lo stesso.

Mosche e zanzare in autunno

Non sono le uniche veramente. Il periodo autunnale vede anche una buona presenza di mosche e di zanzare. Queste ultime hanno il vantaggio di poter usufruire delle temperature ancora alte del periodo settembrino e ottobrino, soprattutto nelle zone dell’Italia più calde. Non a caso ci accorgiamo della loro presenza ogni volta che la temperatura rimonta.

Le mosche, oltre a cercare il cibo, trovano anche rifugio nelle nostre abitazioni, proprio a causa del tempo cangiante. Improvvisi scrosci d’acqua, cali di temperatura, profumi deliziosi che vengono dalla cucina, possono attirare le mosche all’interno della nostra casa. Per allontanare zanzare e mosche, non ci resta che ricorrere a delle buone zanzariere, ma anche a qualche olio essenziale. Quello di citronella è molto indicato contro le zanzare e la menta contro le mosche. Basta sistemarne qualche goccia nei diffusori appositi.

Come impedire alle cimici di entrare in casa e stare tranquilli

Non ci resta che chiederci, come mai anche le cimici tendono a entrare in casa durante il periodo autunnale. Lo fanno ancor di più man mano che ci si avvicina all’inverno. In genere lo fanno di sera, quando appunto il sole cala.

Ma si sa che le cimici amano molto l’orto e il giardino, proprio per il nutrimento che vi possano trovare. Non ci sarebbe nulla di grave, se non che rendono la frutta poco commerciabile. Una volta passata l’estate e non trovando una grande disponibilità di cibo nell’orto, si preparano a passare l’inverno. Le notti cominciano ad essere fredde e perciò hanno bisogno di un luogo dove rifugiarsi. Niente di meglio che entrare in una buona casa calda. Allora vediamo come impedire alle cimici di entrare in casa.

Agire sulle finestre

In genere lo fanno a sera, quando attirati dalle luci cercano il modo di entrare. L’occasione sarà una finestra non completamente chiusa, per far cambiare semplicemente l’aria di casa. Il miglior modo allora per non far entrare le cimici in casa è proprio quello di chiudere le finestre.

Se ciò ci sembrasse difficile e le finestre non avessero zanzariere, allora non ci resterebbe che oscurarle. Sarebbe a dire di chiuderle completamente con una tenda, oppure di abbassare una tapparella. Ciò impedirà alla luce di filtrare e di attirare le cimici.

