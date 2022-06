Saranno indiscrezioni e francamente ce lo auguriamo. Però pensare che per un bacio furtivo in mondovisione il Principe Alberto debba tirare fuori 12 milioni di euro l’anno, ci fa un po’ specie. Ma è quel che si dice negli ambienti francesi. La bella Charlene moglie di Alberto e mamma dei figli Jaques e Gabriella, sarebbe stanca della liaison. E lui, pur di averla accanto nelle cerimonie ufficiali e per salvare la faccia, avrebbe proposto un accordo milionario.

Ad Oslo

Di fatto le ultimissime renderebbero testimonianza di una pace fatta, al punto che i capricci della Principessa Charlene a fianco del marito sarebbero solo un ricordo. Indubbiamente amaro! Molta della stampa francese in realtà ci crede poco. Ad ogni modo, la principessa riappare ad Oslo. Per giunta accanto al marito Alberto e ai due pargoli per assistere all’inaugurazione di una mostra. Di più, c’è anche un bacio rapido tra i due. Adesso o sarà compreso nell’accordo milionario o realmente la bella Charlene potrebbe essersi ravveduta. Intanto registriamo un ritorno in scena, perché la principessa da un annetto era piombata nel silenzio stampa.

I capricci della Principessa Charlene a fianco del Principe Alberto per 12 milioni di euro

Elegantissima e sobria, l’abito che sfoggia dinanzi i fotografi ci piace molto. Tailleur nero e tacchi altissimi. Una semplicità sofisticata che interpreta e indossa con grande disinvoltura. Elegantissimi anche i figli. Giacchettino e cravatta per il piccolo Jaques con pantaloni color panna e abitino scuro ma intarsiato di giochi di luce per Gabriella. Biondissimi entrambi, somigliano sia a mamma che a papà.

Con la partecipazione all’evento mondano, Charlene di fatto ricomincerebbe la sua vita modaiola, non foss’altro per quei 12 milioni di euro. Ma questo a voler pensar male. Potremmo anche sbagliarci e magari credere, come nelle favole, che si sia riaccesa la fiamma tra gli sposini e la famiglia ritorni in qualche modo a mostrare una vita da sogno. O da incubo. Dipende dagli accordi e dal punto di vista. Ma, stando alle immagini, i capricci della Principessa Charlene a fianco del consorte sembrano belli e sepolti.

