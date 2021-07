Non facciamoci rovinare le vacanze e il week end da qualcuno che quando guida pensa a chissà cosa. O peggio, telefona. Se ci sono venuti addosso all’auto davanti o dietro e ci hanno rovinato il paraurti, rimbocchiamoci le maniche. E ritroviamo subito il sorriso, grazie a un oggetto che costa meno di 1 euro e che può darci una grossa mano. Vediamo di cosa si tratta con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Plastiche dure e materiali resistenti

Paraurti a posto con questo oggetto che costa meno di 1 euro. Un danno è un danno. E un pezzo rotto, magari da qualcuno che ha sbagliato parcheggio e se n’è andato, è sempre un pezzo rotto. Ma il paraurti è un componente che non possiamo sostituire in una giornata, se siamo in giro per ferie.

Anche se lo ordiniamo via internet e abbiamo un benzinaio con officina di emergenza, deve arrivare il corriere e bisogna montarlo. I nuovi paraurti sono, fra l’altro, dei pezzi grossi o lunghissimi, in plastica dura.

Dunque, quando si spaccano da una parte, spesso bisogna sostituire tutto. Ovviamente la cosa non può farci piacere, perché si tratta di un ricambio che come minimo costa 30 euro. E ne richiede almeno altrettanti per il montaggio. Ovviamente i paraurti delle migliori case automobilistiche partono da soglie più alte, diciamo pure da 100 euro in sù.

Paraurti a posto con questo oggetto che costa meno di 1 euro

Se il paraurti si è rotto per colpa nostra o colpa altrui, inutile mettersi a piangere. Esaminiamo bene invece il pezzo rotto. I parafanghi moderni sono stampati in plastica dura che si monta a incastri. I pezzi hanno dunque solitamente più fori e in posizioni non visibili. Perché magari è possibile montarli su più modelli di una stessa casa automobilistica.

Consideriamo se l’unione di questi fori potrebbe tirare sù il paraurti crollato e ridare alla nostra auto un aspetto decente. Nel caso sia possibile, dobbiamo comprare delle fascette di plastica dura. Quelle che si trovano dal ferramenta, utilizzate dagli elettricisti. Esistono di tutti i colori, incluso bianco e nero.

Usando questi prodotti che costano meno di 1 euro, è possibile ridare una forma normale al paraurti o al parafango danneggiato. Meglio non tagliare le parti in eccesso della fascetta, ma rimboccarla verso l’interno. Questa riparazione temporanea, ma visivamente soddisfacente, ci permetterà di finire le ferie in pace.