C’è chi preferisce il SUV grintoso chi la berlina sportiva, chi la due posti. Ma per chi ha una famiglia numerosa, la familiare slanciata e compatta è la scelta giusta per andare in vacanza. Bisogna solo decidere se è meglio comprarla proprio nuova o se è meglio usata, anche pochissimo.

Ma per non pentirsi davvero, ecco 5 parametri per scegliere bene qualcosa di idoneo per un viaggio lungo. Ecco una mini guida dagli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa.

Serve l’ok di tutta la famiglia

Chi detesta trasportare passeggini e trasportini, deve puntare sul design. Se il montante posteriore è molto inclinato, sembrerà più una coupé che una giardinetta. Meglio scegliere un’auto dallo stile sobrio e con un temperamento sportivo, piacevole da guidare.

Le mogli preferiscono le station wagon ben piantate a terra, compatte. Con un ambiente interno spazioso e possibilmente elegante. Le suocere sono pronte alla critica durante i viaggi impegnativi. L’auto è bocciata se crea problemi di dolori alle articolazioni.

Per una figlia, infine, lo spazio non è abbastanza sufficiente per farci stare la giusta dose di valigie e beauty case. Ma conquisteremo tutti se sapremo scegliere un veicolo con consumi bassi, da utilitaria.

Tutti i numeri del bagagliaio

La comodità non è solo una questione di abitacolo. Una vettura valida deve poter ospitare quattro persone di corporatura media su sedili comodi e dotati di accessori.

La praticità invece va misurata in bagagliaio e litri. Ne servono almeno 370 se vogliamo ospitare una buona dose di valigie o un paio di sacche da golf.

I sedili posteriori, invece, si devono poter abbattere per accogliere bagagli fino a 1.120 litri. Nell’abitacolo devono esserci piccoli vani portaoggetti che possano contenere merende e bibite in lattina.

5 parametri per scegliere bene l’auto nuova per andare in vacanza

Passiamo alla guidabilità e ai dettagli tecnici. Il cambio automatico deve passare da un rapporto all’altro rapidamente, l’assetto deve essere tale da permettere il dominio della strada in ogni situazione.

La precisione e la stabilità devono, però, consentire qualche libertà, per esempio nei percorsi tortuosi di montagna, che divertono chi guida.

Infine, concludiamo con le prestazioni. L’auto deve accelerare in modo facile al primo tocco, senza farci venire l’ansia.

Abbiamo visto, dunque, 5 parametri per scegliere bene l’auto nuova per andare in vacanza.