Il divano in pelle o ecopelle è sicuramente quel tocco in più che dona eleganza alle nostre case. C’è poco da fare, un salotto con un bel divano fa davvero la differenza e rapisce subito lo sguardo. Ma oltre al costo più elevato di questi divani bisogna pensare anche alla manutenzione. Infatti, sarà comunque vissuto e per questo è probabile che si possa macchiare. Soprattutto se abbiamo bimbi in casa nella loro fase da artisti. O se siamo abituati a studiare o lavorare sdraiati comodamente sul divano.

Proteggere il tessuto

Per questo motivo sarebbe sempre bene proteggere il divano. Basta stendere sopra un semplice lenzuolo quando ci sediamo. Così da evitare che la pelle o l’ecopelle si macchi. Ma è una soluzione utile anche in questo periodo. Con il caldo questo tipo di tessuto ci fa sudare di più. Con questo metodo possiamo proteggere il divano, evitare il caldo e non coprirlo con strani copridivani.

Un trucco furbo per eliminare le macchie di evidenziatore dal divano in pelle

Ma può sempre capitare di macchiarlo anche se facciamo attenzione, soprattutto con gli evidenziatori. A volte trovare subito la macchia è difficile, proprio per il tipo di inchiostro di questo tipo di pennarello. E allora cosa possiamo fare per eliminare le macchie?

Usare una salvietta imbevuta! In particolare quelle per i bambini. Infatti, queste salviette sono delicate proprio per non irritare la pelle dei bimbi. Ma contengono ingredienti utili per la pulizia e l’igiene. Passando delicatamente una salvietta sulla macchia di evidenziatore vedremo che andrà via subito. Ovviamente più la macchia è fresca e più sarà veloce il processo. Per quelle già asciutte servirà un po’ di olio di gomito. Soprattutto per evitare aloni. Ma provare per credere, funziona davvero.

Quindi, ecco un trucco furbo per eliminare le macchie di evidenziatore dal divano in pelle. Le salviette sono utili anche per togliere le macchie di evidenziatore dalle pareti. Anche se dipende dal tipo di pittura che abbiamo applicato. Ma in generale si può fare un tentativo.

