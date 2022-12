Il film da vedere a dicembre su Amazon Prime è un vero capolavoro che ci terrà incollati al divano

Decidere cosa guardare in televisione o sulle piattaforme di streaming, spesso, è un problema. Il rischio di addormentarsi davanti allo schermo poco dopo aver scelto il film o la serie TV che più ispira è reale. Ci sono, però, film d’autore che meritano di essere visti e rivisti anche se non si è appassionati del genere. Oggi si andrà alla scoperta di uno dei capolavori del regista svedese Ingmar Bergman.

L’inverno porta con sé serate fredde e buie da trascorrere sotto una coperta con un buon libro o un bel film. Per i libri ci si potrà affidare alle nuove uscite come ai grandi classici. Tra i libri più gettonati troviamo quelli della scrittrice francese Annie Ernaux. Libri dalle trame interessanti e ricche di suspanse che riempiranno i nostri pomeriggi e le nostre serate.

Tra i film più belli da vedere su piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video troviamo i meravigliosi film diretti da Ingmar Bergman. Tra questi, su Amazon Prime Video, spicca “Scene da un matrimonio”, film molto conosciuto e rinomato. La sua fama ha portato ad un remake di questo film uscito recentemente nel 2021. Un film suddiviso in sei diversi capitoli che narrano le vicissitudini di una coppia in crisi.

Il film da vedere a dicembre su Amazon Prime è ricco di sentimenti

Il film tratta una crisi coniugale celata dietro all’apparente serenità della coppia formata da Marianne e Johan. Una coppia borghese a cui mancano i problemi economici ma che nasconde difficoltà ben più serie. I problemi celati dietro ad una finta tranquillità familiare si palesano quando l’uomo, improvvisamente, decide di abbandonare il tetto coniugale. In una sorta di crisi di mezza età che lo porta ad innamorarsi di una ragazza molto giovane. Johan, un egoista che, pur essendo un intellettuale, conosce ben poco della vita e Marianne, una donna sentimentale e che crede nell’amore. Un matrimonio al capolinea che terminerà in un burrascoso divorzio. Impossibile trattenere chi non vuole restare, l’unica è lasciare andare le cose che non vanno.

Un classico del cinema

Una storia d’amore e di tradimento che il regista decide di descrivere attraverso un fiume di parole a volte vuote e senza senso. Un classico del cinema che non può mancare nell’elenco di chi ama i film, specialmente quelli d’autore. “Scene da un matrimonio” ci farà riflettere sulla difficoltà che comportano i rapporti umani, specialmente quelli di coppia. Dietro ad una coppia apparentemente felice, infatti, potrebbe nascondersi qualcosa di molto diverso. Rabbia celata, frustrazione e sentimenti inespressi portano l’infelicità tra le persone. Il film da vedere a dicembre su Amazon Prime è una bella alternativa alle classiche proposte natalizie. Infatti, ci farà riflettere su problematiche attuali e, spesso, poco considerate.