Quando programmiamo le vacanze non ci pensiamo quasi mai. Le alternative sono sempre o la macchina o il treno, meno spesso ancora l’aereo. In particolare, se da una parte c’è un’alternativa migliore per ogni tipologia di viaggio, dall’altra non prendiamo mai in considerazione una quarta via. Parliamo infatti dei pullman, mezzi di trasporto che ricordano a tutti le gite della scuola. Ma raramente le persone scelgono questo mezzo di trasporto perché pensano che sia lento e che sia scomodo. Sulla prima parte ci si può fare ben poco mentre sulla seconda vorremmo ricordare che esistono compagnie di Pullman estremamente comode, moderne e che rendono il viaggio un’esperienza molto piacevole. Inoltre, potremmo godere di panorami mozzafiato anche in pullman grazie ad alcuni viaggi molto suggestivi.

Da Bari a Gallipoli e da Roma a Teramo

Partiamo con le meraviglie del nostro Paese. La Puglia è una delle Regioni italiane più indicate per i viaggi in pullman. Le strade sono in buone condizioni e l’assenza di montagne comporta viaggi comodi e rilassanti. In particolare, la tratta da Bari a Gallipoli ci consente di passare attraverso uliveti secolari, borghi di mare come Monopoli e Polignano a Mare e passare dal Mare Adriatico a quello Ionico. In media il viaggio dura 3 ore e il suo prezzo supera raramente i venti euro a persona.

Se invece vogliamo partire dalla nostra Capitale dovremmo scegliere la tratta che ci porta a Teramo. Il viaggio attraversa parte del Lazio e parte dell’Abruzzo. Si inoltra negli Appennini, dove incontra alcuni parchi di inaudita bellezza. Pensiamo alla Riserva naturale di Monte Velino e a quella di Monte Navegna e Cervia. Inoltre, si vedono benissimo il Gran Sasso e i Monti della Laga.

Panorami mozzafiato anche in pullman grazie a questi viaggi in cui spendiamo pochissimo

Un’altra zona che offre incredibili viaggi in pullman è la Scozia. Chi ama i paesaggi selvaggi costellati da verdi praterie e villaggi di pietra sarà felicissimo di percorrere la tratta che parte da Edimburgo e arriva a Tarbert. Scegliendo questo viaggio, si attraverseranno campi d’orzo e si ammireranno diversi tipi di architettura, dalla medioevale a quella neoclassica.

Oppure, sempre vicino alla Scozia, ma in questo caso restando in Inghilterra, c’è la tratta che parte da Grasmere e arriva a Windermere.

