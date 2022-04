Viaggiare è il sogno di tutti. Lasciare la routine di tutti i giorni e partire per scoprire dei posti lontani o vicini è il metodo migliore per ricaricare le nostre energie e vivere meglio.

Tuttavia, c’è una questione che ogni volta che vogliamo partire dobbiamo risolvere. Ovvero, il mezzo di trasposto per spostarci e per raggiungere la destinazione delle nostre vacanze. Infatti, sembra incredibile ma tra macchina o aereo c’è una scelta che conviene quando dobbiamo fare dei viaggi molto lunghi.

La macchina

Partiamo dalla macchina che è il mezzo di trasporto che conosciamo meglio. Noi italiani siamo abituati a viaggiare in macchina. Specialmente per chi vive nei piccoli centri avere l’automobile è una necessità assoluta perché ci consente di fare la spesa, andare al lavoro e tante altri bisogni quotidiani.

In particolare, però, quando scegliamo la macchina per i lunghi viaggi abbiamo delle comodità ma anche delle problematiche. La comodità principale è dettata dal fatto che la macchina che guidiamo la conosciamo bene e ci permette anche di fare delle piccole pause inaspettate. Se vediamo un piccolo paesino che ci sembra interessante sulla strada, possiamo tranquillamente fermarci e visitarlo.

Tuttavia, in genere abbiamo dei giorni limitati per le nostre ferie e soprattutto vorremmo cercare di riposarci un po’ durante quei giorni. Rischiare di passare più di metà del tempo guidando non è certamente una buona idea.

Tra macchina o aereo c’è una scelta che conviene per i viaggi lunghi

Per quanto riguarda gli aerei, invece, c’è un solo inconveniente nella scelta di questo mezzo di trasporto. Ci sono infatti delle persone che hanno paura di volare, che non si sentono comode quando sono sedute sull’aereo. Ci sarebbero delle cose da fare per tranquillizzarsi e per vivere al meglio i voli e per riuscire a superare questa paura.

Ad ogni modo, esclusa questa paura la scelta dell’aereo per i viaggi lunghi è la cosa migliore. In primo luogo, l’aereo riesce a ridurre di molto il tempo di viaggio e in secondo luogo ci evita di prendere eventuali multe.

Infatti, quando cambiamo Paese rischiamo di non conoscere al meglio le regole del posto e quindi possiamo prendere delle multe. Infine, se proprio vogliamo, possiamo poi affittare una macchina all’arrivo e andare a visitare anche i piccoli paesini.

