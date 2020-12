Quando si lavano i capi in lavatrice, questi assorbono l’odore del detersivo, quando però si mettono poi nell’asciugatrice spesso il profumo si perde. Ecco allora i panni sempre profumati con questi trucchi da provare per l’asciugatrice.

Questo elettrodomestico è una vera forza della natura. Infatti si può facilmente dire addio ai panni stessi al sole, perché ad asciugarli ci pensa lei. Non è uno strumento ancora molto comune in Italia, ma in realtà, soprattutto nelle case moderna con la zona lavanderia, questo elettrodomestico è presente.

Panni sempre profumati con questi trucchi da provare

L’asciugatrice per colpa dei pochi ricambi d’aria oppure dei vestiti pregni di detersivo potrebbe generare un cattivo odore, soprattutto se la si usa tanto. Cattivo odore che poi passa agli indumenti puliti. Che fare quindi? Si possono usare gli oli essenziali profumati. Quello che occorre sarà un vecchio tessuto assorbente da inserire nell’asciugatrice. In questo modo tutto il bucato sarà profumato e fresco. Un altro trucco è quello di prendere dei vecchi calzini e riempirli con della polvere profumata.

Per evitare che l’asciugatrice emani cattivi odori però è necessario anche pulirla, proprio come si fa con la lavatrice. Perché anche in questo elettrodomestico si possono trovare i batteri, essendo una zona molto umida. È inoltre opportuno sapere che esistono alcuni materiali, e quindi capi, che non devono essere messi nell’asciugatrice, ma che invece devono per forza essere stesi al sole.

Ad esempio non si possono inserire capi di pelle o similpelle, oppure il lattice, la seta, alcuni capi di lana, la pelle scamosciata, il nylon, la gomma, le pellicce e le eco-pellicce. Infatti questi capi si potrebbero rovinare a causa del calore.

Ora che si ha una mini panoramica su l’utilizzo dell’asciugatrice e cosa può essere inserito al suo interno, non resta che provare alcuni di questi trucchi per avere i capi profumati.

