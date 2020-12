Le fragole con la panna sono quell’unione che piace a tutti. Il gusto deciso delle fragole e la morbidezza della panna si sciolgono in un’unione unica e danno vita a dolci spettacolari. Questi bocconcini di fragola e panna racchiudono quanto detto sopra.

La preparazione di questo dolce è facilissima e veloce e l’effetto sorpresa con gli ospiti è garantito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Si preparano in un attimo e lasceranno tutti a bocca aperta.

Vediamo quindi come realizzare questi bocconcini di fragola e panna, un gusto unico per un fine pasto particolare.

Ingredienti

10 gr di gelatina in fogli;

30 fragole circa;

600 ml di panna;

100 gr di zucchero a velo;

1 stecca di vaniglia

Bocconcini di fragola e panna, un gusto unico

Per prima cosa bisogna mettere in ammollo per cinque o dieci minuti i fogli di gelatina. Fare molta attenzione che l’acqua sia bella fredda. Mentre la gelatina si ammorbidisce, lavare e asciugare con cura le fragole, stando bene attenti a non privarle del picciolo.

In una casseruola ampia, mettervi la panna, lo zucchero, la stecca di vaniglia e far scaldare a fuoco moderato finché lo zucchero non sarà bello sciolto. Poco prima che il composto raggiunga il punto di ebollizione, aggiungervi la gelatina strizzata.

Far intiepidire il composto e preparare i bicchierini adatti per accogliere il composto di panna. Sistemare nel bicchierino una fragola e riempire con la crema il bicchiere fino all’orlo. Mettere quindi i bicchierini in frigorifero per circa tre o quattro ore. Passato questo tempo, mettere i bicchierini in freezer per circa venti minuti al massimo.

Passato questo tempo, con l’aiuto di un coltello bagnato, rimuovere la crema dai bicchierini stando bene attenti a non tagliarla.

I nostri bocconcini di fragola e panna sono dunque per essere serviti in tavola.

Se si vuole rendere questo dolce più goloso, si consiglia di immergere il bocconcino in una fonduta di cioccolata fondente e di formare con esso un guscio che andrà a rivestire nella sua interezza il bocconcino.