Le abbiamo veramente provate di tutte e di più, ma le lenti degli occhiali continuano ad appannarsi per colpa della mascherina? Questo nuovo trucco finalmente sarà in grado di risolvere questo fastidioso problema.

Con l’arrivo della mascherina, chi porta gli occhiali si trova costretto tutti i giorni a combattere con le lenti appannate. Sono davvero scomode e anche un po’ pericolose, dato che riducono la visibilità. E quindi si cercano dei trucchi per evitare che questo accada. Ovviamente è una cosa normale, poiché espirando all’interno della mascherina l’aria povera d’ossigena andrà ad appannare le lenti. Quindi cosa possiamo fare?

Nuovo trucco per evitare che gli occhiali si appannino per colpa della mascherina

Quello che di solito si fa è incastrare bene gli occhiali sopra la mascherina, in modo da evitare che l’aria esca dalla parta superiore della stessa. Metodo che però non è proprio così efficace. Un altro metodo è quello di lavarli con la schiuma da barba. Questa infatti evita che le superfici si appannino, metodo valido anche per gli specchi in bagno. Però le lenti degli occhiali si appannano lo stesso. Quindi? Non rimane che provare questo nuovo trucco.

Il cerotto sul naso

Sicuramente un metodo un po’ strano, che però funziona. Infatti una volta messa la mascherina, sul naso va applicato un cerotto. Il cerotto andrà a tenere la mascherina attaccata al naso, evitando che l’aria fuoriesca ed evitando che le lenti si appannino.

Se non si ha voglia di andare in giro con il solito cerotto marrone sul naso, che può essere esteticamente poco carino, in commercio esistono anche quelli trasparenti, che una volta applicati nessuno vedrà mai.

Con questo trucco la prossima volta che si va a fare la spesa, o qualsiasi altra commissione, il problema delle lenti appannate non ci sarà più. Ecco quindi un nuovo trucco per evitare che gli occhiali si appannino per colpa della mascherina.

