Durante le festività natalizie uno degli argomenti principali è la cucina. E cosa c’è di meglio nel sorprendere tutti con una pietanza dal sapore originale? Si tratta di un piatto dal sapore eccentrico, agrodolce, con le costolette di maiale, che sorprenderà tutti per il suo ingrediente speciale: la salsa di mele e le prugne.

Una ricetta d’impatto che non tutti conoscono, con carne tenera e dal gustoso sughetto vellutato che avvolgerà le costolette ad ogni boccone rendendo la pietanza molto appetitosa. Un’altra pietanza deliziosa è il pollo alle mele, che delizierà tutti durante le feste natalizie.

Ingredienti

4 costolette di maiale

5 mele renette (perfette anche per lo strudel di mele)

sale

pepe

100 g di prugne

100 g di burro

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

un rametto di rosmarino

mezzo bicchiere di panna

Come sorprendere tutti con le costolette in salsa di mele e prugne

Procedimento

Iniziare col prendere un tegame e far soffriggere 60 g di burro con due cucchiai di olio e un rametto di rosmarino. Non appena il condimento sarà ben riscaldato, prendere le costolette e far rosolare in padella circa 15 minuti per lato e creare una cottura uniforme.

Appena le costolette saranno cotte, toglierle dalla padella, adagiarle su un piatto e cospargere un pizzico di sale e pepe. Nel frattempo far ammorbidire le prugne in acqua tiepida per circa un’ora e cuocerle successivamente per 30 minuti in un po’ d’acqua.

Prendere le mele, lavarle, sbucciarle, privarle del torsolo e infine affettarle in fettine sottili. Eliminare tutto il condimento rimasto nel tegame e aggiungere le mele, il restante burro, lasciando cuocere a fuoco moderato.

A fine cottura, tritare le mele e passare il composto in un setaccio, raccogliendo il risultato in una pentola. Aggiungere la panna e un pizzico di sale e lasciar cuocere sul fuoco, mescolando continuamente, fino a quando non avrà raggiunto la consistenza di una cremina.

Impiattare le costolette di maiale su un letto di passato di mele e decorare il tutto con le prugne secche.