Le zeppole di San Giuseppe sono diventate un lusso, ecco quanto spenderemo per la festa del papà

Il 19 marzo, come ogni anno, si festeggia la festa del papà. Una ricorrenza molto sentita nelle famiglie che rimarca il valore della figura paterna. Il dolce caratteristico di questa festa è appunto la zeppola di San Giuseppe. Dolce tipico campano, fritto o al forno e farcito con crema. Nei prossimi paragrafi scopriremo come con il tempo sia lievitato il costo delle zeppole di San Giuseppe.

Il 19 marzo si festeggia San Giuseppe, ma è anche il giorno della Festa del Papà. Una ricorrenza amata e sentita, che mette al centro la figura paterna. Naturalmente come ogni festa merita di essere accompagnata da qualcosa di dolce. Le zeppole di San Giuseppe sono diventate un lusso. Il prezzo di questo dolce negli anni è notevolmente aumentato. Il consumo delle zeppole non è circoscritto al 19 marzo, bensì già molti giorni prima. Dunque quanto saremo costretti a spendere per festeggiare la festa del papà?

La zeppola di San Giuseppe, fritta o al forno, farcita con crema, da realizzare facilmente anche a casa

La zeppola di San Giuseppe è un dolce tipico campano. Esistono varie versioni, la zeppola può essere infatti di varie dimensioni, fritta o al forno e farcita con crema chantilly o pasticcera. Di facile realizzazione può essere preparata anche a casa. Per fare le zeppole ci occorrono questi ingredienti:

400 g di farina;

50 g di zucchero;

250 g di burro;

8 tuorli d’uovo e 2 albumi;

250 g di marmellata di amarena;

½ litro di latte;

1 bustina di vanillina;

zucchero a velo.

Come si può notare parliamo di pochi, semplici ma soprattutto economici ingredienti. Si procede mettendo sul fuoco una casseruola con ½ litro di acqua, il burro e un pizzico di sale. Quando bolle si toglie dal fuoco e si versa la farina a pioggia mescolando continuamente. Questo fino a quando il composto non si stacca dalle pareti della pentola. Far raffreddare e unire in seguito lo zucchero, i tuorli e gli albumi. Si versa l’impasto in una siringa da pasticcere e si formano delle piccole ciambelle. Si frigge tutto in abbondante olio e una volta fatte sgocciolare le zeppole si sistemano sulla carta. Infine si spolvera lo zucchero a velo. Per la farcitura serve unire il latte, lo zucchero, tre tuorli e la vanillina. Una volta farcite, sulle zeppole va aggiunto un cucchiaino di marmellata.

Le zeppole di San Giuseppe sono diventate un lusso, ecco quanto spenderemo per la festa del papà

Facendo due calcoli, conviene davvero preparare questo dolce a casa. Negli ultimi anni il prezzo delle zeppole di San Giuseppe è gradualmente aumentato. Ad oggi infatti qualcuno ha definito “improponibile” il prezzo di questo dolce. Ed è proprio a Napoli, patria della zeppola, che si spenderebbe non meno di 3 euro per dolce. Già questo costo potrebbe sembrare elevato, ma c’è altro. Infatti in alcune pasticcerie collocate al centro della città le zeppole sono arrivate a costare anche 5 euro. Prendendo in mano la calcolatrice, un vassoio di 6 zeppole potrebbe costarci addirittura 30 euro.