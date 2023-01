Pancia gonfia dopo i pasti? Niente paura: ecco i migliori rimedi naturali per sgonfiarla velocemente

Le feste natalizie sono ormai alle nostre spalle. Nelle scorse settimane abbiamo trascorso molto tempo a tavola assaporando piatti deliziosi in compagnia di famiglia e amici. Tuttavia, mangiare più del solito può portare gonfiore addominale. Per fortuna, possiamo ricorrere a dei semplici rimedi della nonna per risolvere questo comune problema.

Dimagrire e rimettersi in forma dopo le feste è possibile: basta tornare alla semplice routine quotidiana e muoversi di più. Ma cosa possiamo fare se, dopo i pasti, quella fastidiosa sensazione di gonfiore non ci lascia stare? Oggi vogliamo consigliare 5 trucchi efficaci per sgonfiare la pancia in modo veloce e del tutto naturale.

Pancia gonfia dopo mangiato: ecco le cause

Tra le cause più comuni del gonfiore addominale ci sono ansia e stress, ma anche l’assunzione di alcuni farmaci e malattie croniche dell’intestino.

Inoltre, mangiare legumi, cibi piccanti e ricchi di grassi può peggiorare il problema.

Pancia gonfia dopo i pasti? Niente paura: ecco i migliori trucchi da provare subito

La natura è sempre la nostra migliore alleata. Quando possibile, tutti noi cerchiamo di ricorrere a prodotti naturali per risolvere piccoli problemi e disturbi.

Le foglie di alloro possiedono proprietà astringenti e pare siano capaci di attenuare i disturbi legati alla digestione. Possiamo preparare un’ottima tisana all’alloro facendo bollire 5 foglie di questa pianta per 10 minuti. Filtriamo il tutto e facciamolo intiepidire. Berne un paio di tazze al giorno dopo i pasti ci permetterà di dire addio alla pancia gonfia.

Addio al gonfiore addominale con bicarbonato, limone e zenzero

Il bicarbonato di sodio è un prodotto dalle mille risorse. Tra queste, dobbiamo sapere che è utile a sgonfiare la pancia in modo veloce. Tutto ciò che dobbiamo fare è scioglierne 2 cucchiaini in una tazza di acqua tiepida. Mescoliamo per bene la soluzione di acqua e bicarbonato per eliminare le tossine in eccesso e sgonfiare la pancia. Questo rimedio aiuta anche in caso di bruciore di stomaco.

Un altro rimedio formidabile consiste nell’unire l’azione del limone a quella dello zenzero. Il limone favorisce la digestione dopo pasti abbondanti, ha proprietà antiossidanti e depurative dell’organismo. Lo zenzero invece è un prodotto antinausea e aiuta il processo di digestione. Possiamo assumerlo durante i pasti, ma anche berne un’ottima tisana.

Pertanto, laviamo il limone, preleviamone la scorza e peliamo anche la radice di zenzero. Aggiungiamo il tutto in un pentolino e facciamo bollire l’infuso per circa un quarto d’ora. Filtriamo l’infuso e beviamolo ancora caldo.

Sgonfiare la pancia con il finocchio

Possiamo mangiare del finocchio per ridurre il gonfiore addominale e favorire la digestione. Questo ingrediente, infatti, previene la formazione dei gas intestinali e ha proprietà depurative.

Se invece vogliamo bere qualcosa di caldo, prepariamo una tisana al finocchietto. Versiamo 10 grammi di semi di finocchietto in un pentolino e lasciamo bollire il tutto per 10 minuti. Filtriamo la bevanda e assumiamola ancora calda.

Carbone vegetale per sgonfiare la pancia

Pancia gonfia dopo i pasti? Niente paura: ecco i migliori trucchi per risolvere il problema. L’ultimo che vogliamo consigliare è il carbone vegetale. Possiamo trovarlo in farmacia o in parafarmacia e assunto nelle quantità consigliate, assorbe i gas in eccesso aiutando a ritrovare la pancia piatta. Consigliamo sempre di consultare il medico prima di usare questo rimedio.