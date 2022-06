Pagherà una multa fino a 419 euro con sequestro chi non fa attenzione oltre al cambio gomme stagionale anche a questo particolare

Il Codice della Strada è strutturato per garantire la sicurezza di tutti i fruitori della pubblica via. Non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. E proprio per questo quando ci si mette alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto si deve essere sicuri di rispettarlo alla lettera. Da una parte per evitare di commettere infrazioni e dall’altra per non vedersi elevare sanzioni. Che potrebbero essere anche molto salate. Ma attenzione. Le sanzioni non riguardano solo il non rispetto della segnaletica. Infatti sono elevate sanzioni anche per il comportamento che si ha alla guida. E, ad esempio, scattano se si utilizza il cellulare mentre si guida o se non si mette la cintura di sicurezza. Pagherà una multa fino a 419 euro chi, anche per semplice ignoranza, non utilizza gli pneumatici giusti.

Ci sono casi, poi, in cui si pensa di commettere una violazione ed invece il Codice della Strada consente quel determinato comportamento. Come ad esempio quando ci si mette alla guida con ai piedi alcuni tipi di calzature. In quel caso non si rischia la multa, ma che l’assicurazione non paghi in caso di incidente.

Attenzione al cambio gomme

Quando si pensa al cambio gomme della vettura viene in mento quello stagionale. Gomme invernali nella stagione fredda ed estive in quella calda. Si tratta di sicurezza stradale, visto che gli pneumatici invernali possono sostituire anche le catene da neve avendo un battistrada diverso. Ma è necessario anche montare sulla propria automobile gli pneumatici giusti. Ovvero quelli della misura prevista dal proprio libretto.

Questo perchè per ogni tipologia di vettura sono previste determinate gomme che garantiscano l’aderenza del veicolo sulla strada. E sono determinate anche dal volume e dal peso dell’automobile. Montare pneumatici sbagliati, infatti, potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del conducente ma anche degli altri fruitori della strada.

Pagherà una multa fino a 419 euro con sequestro chi non fa attenzione oltre al cambio gomme stagionale anche a questo particolare

Montare gomme non previste ed omologate per quel tipo di vettura potrebbe portare a sanzioni fino a 419 euro. Più il sequestro e confisca degli pneumatici stessi. Proprio a causa delle sanzioni previste è sempre il caso di capire come leggere i codici delle gomme giuste da utilizzare. In alcuni casi, però il Codice della Strada consente di montare pneumatici diversi da quelli che indica il libretto di circolazione. Vediamo quali sono.

Quando lo pneumatico è stato omologato dalla stessa casa automobilistica dopo l’immatricolazione del veicolo. Ma in questo è necessario o aggiornare il libretto . Il secondo caso è quando si richiede il nulla osta alla casa costruttrice per poter montare delle gomme alternative.

L’ultimo caso è quando il costruttore della ruota certifica la compatibilità delle nuove gomme con la vettura in questione. In questo caso serve, però, certificato di omologazione del cerchio e la dichiarazione del gommista.

