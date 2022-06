Aglio e cipolla potrebbero marcire in frigo, ma non tutti sanno che anche questa frutta potrebbe rovinarsi

Con l’arrivo del caldo la conservazione dei cibi è molto importante. In particolare quando parliamo di latticini dobbiamo stare molto attenti a non dimenticarli fuori da frigo. Questo perché possono deteriorarsi e di conseguenza farci male. Ci sono, però, degli alimenti che non vanno assolutamente conservati in frigorifero. Nemmeno durante l’estate.

Questo perché non solo non è necessario, ma potrebbero perdere tutte le loro caratteristiche e qualità. Molti di noi conservano questi cibi in frigorifero commettendo un grosso errore. Vediamo quali cibi devono essere conservati fuori, anche con le alte temperature. Per esempio, aglio e cipolla potrebbero marcire in frigo, ma anche altri cibi inaspettati.

I pomodori

I primi della nostra lista sono i pomodori, uno dei cibi più comuni della nostra cucina. Spesso vengono messi in frigo per farli durare più a lungo. Niente di più sbagliato, perché nonostante durino di più, la bassa temperatura ne blocca anche la maturazione. Questo cambia anche la consistenza e il sapore, rendendoli molto meno gustosi. Meglio, quindi, metterli all’aperto, in una zona non troppo calda.

Allo stesso modo, l’avocado è adatto ad essere conservato fuori dal frigo. Questo perché essendo la frutta abituata alle alte temperature, riesce a sopportarle senza dover essere messo dentro il frigorifero. Anche l’avocado potrebbe perdere il suo sapore e la sua consistenza. Tra gli altri alimenti che potrebbero perdere il loro sapore troviamo sicuramente il cioccolato. In estate, se abbiamo paura che si squagli cerchiamo di tenerlo in un posto asciutto e fresco, come la dispensa.

Molta frutta, è in realtà, non adatta alla conservazione in frigorifero. Agrumi, come limoni e arance potrebbero diventare più amari. Se abbiamo già tagliato un limone, allora appoggiamolo con la parte tagliata rivolta verso il basso. In questo modo si rovinerà molto meno. Anche le banane è meglio lasciarle fuori, nel cesto della frutta. Questo perché in frigo diventeranno nere in fretta e perderanno di consistenza.

Aglio e cipolla potrebbero marcire in frigo, ma non tutti sanno che anche questa frutta potrebbe rovinarsi

Infine, il melone, al contrario di quanto tutti pensano, è un altro alimento da togliere. Questo perché le proprietà antiossidanti che rendono nutriente questo frutto verranno completamente eliminate. Ovviamente, il melone è più buono fresco. Consigliamo quindi di tagliarlo e lasciarlo 10 minuti in frigo, in modo che si raffreddi e poi consumarlo.

Aglio e cipolla rischiano addirittura di germogliare e marcire più rapidamente. Cerchiamo un luogo buio e lontano dall’umidità, in modo che si conservino al meglio. Anche le patate potrebbero marcire più facilmente, assumendo un brutto colore verdognolo. Nel peggiore dei casi, anche questo alimento potrebbe germogliare, diventando addirittura tossico. Come le cipolle e l’aglio, conserviamolo lontano dalla luce e in un luogo asciutto.

