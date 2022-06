Solo ingredienti vegetali per questo delizioso dolce al cioccolato che si scioglie in bocca. Ottimo da gustare appena sfornato ma sfizioso anche freddo.

Si potrà preparare in anticipo per una merenda o per fine pasto da accompagnare con ciò che più ci piace. Accostato a yogurt, gelato fiordilatte o crema e sorbetto ai mirtilli potrebbe diventare un’idea estiva da proporre ai nostri ospiti.

Niente grassi animali per questa ricetta salutare e golosa.

Ottimo anche in estate questo tortino al cioccolato dal cuore morbido e senza burro da mangiare anche freddo

Dobbiamo segnare sulla lista della spesa i seguenti ingredienti:

200 g di cioccolato fondente al 70%;

30 g di cacao amaro in polvere;

50 g di farina;

30 g di fecola;

30 g di olio di mais;

200 ml di latte di soia o di mandorle;

2 cucchiaini di lievito per dolci.

Procederemo sciogliendo il cioccolato nel latte vegetale. Si può fare a bagnomaria o con pochi secondi di microonde. Potremo poi aggiungere gli altri ingredienti avendo cura di setacciare le farine e il lievito. Mescoleremo attentamente con la frusta fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Non devono essere presenti grumi. Se non riuscissimo ad eliminarli tutti potremmo filtrare la crema con un colino a maglie non troppo strette.

Per questa ricetta è meglio utilizzare pirottini in ceramica.

Riempiamoli al massimo per 2/3 con la crema la cioccolato e inforniamo a 180 gradi per circa 12 minuti.

Per la merenda o un dopocena da intenditori

I tortini possono essere serviti tiepidi o freddi con una spolverata di zucchero a velo.

Il consiglio è di cospargerli con lo zucchero solo quando si portano in tavola e si mangiano con il cucchiaino senza sformarli. Quando si servono freddi il cuore morbido risulterà leggermente budinoso. Si potrebbe inserire nell’impasto una granella di nocciole o di mandorle

Se dovessimo proporli per un dopocena tra amici si potrebbero accompagnare con un bicchiere di rum invecchiato oltre 5 anni. Anche un armagnac o uno scotch whisky sarebbero una scelta vincente che potrebbe conquistare ogni intenditore.

Possiamo anche preparare una fresca crema allo yogurt con 180 grammi di yogurt greco, 250 millilitri di panna e 30 grammi di zucchero a velo. Dopo aver montato la panna basterà unire yogurt e zucchero con delicati movimenti dal basso verso l’alto. Tutto sarà pronto per deliziarci. Oppure potremo scegliere un gelato poco calorico da accostare al tortino.

Sarà ottimo anche in estate questo dolce tanto amato dai cultori del cioccolato.

Lettura consigliata

5 consigli per abbellire un terrazzo anche di piccole dimensioni con pochi soldi e come disporre i vasi per ottenere un effetto elegante