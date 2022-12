Il magico segreto utilizzato da chi ha successo per realizzare 12 sogni o desideri nel 2023

Il motivo per cui le persone non riescono a concretizzare i sogni è perché non sanno come fare. Chi ha successo, realizza i sogni e vive la vita desiderata, ha un segreto. In questo articolo sveleremo questo segreto. Non solo, suggeriremo a chi legge come realizzare 12 sogni nei prossimi 12 mesi.

La maggior parte delle persone che hanno un sogno nel cassetto, lo lasciano lì, nella speranza che questo prima o poi si realizzi. Ovviamente questo non accadrà mai. Chi vuole realizzare i propri sogni, deve curarli giorno dopo giorno per farli crescere e poi coglierne i frutti. Un po’ come fa un giardiniere con le piante per esempio di limone. Prima semina, poi annaffia il terreno. Quando la pianta inizia a crescere la cura ogni giorno, finché darà i frutti di limone, che, per altro, sembrano avere dei poteri magici.

Il magico segreto utilizzato da chi ha successo

Fare crescere una pianta di limone non è una magia. Come per qualsiasi altra pianta basta compiere dei passi precisi, mettere in atto una precisa strategia che tutti possono applicare. Lo stesso metodo vale per la realizzazione dei sogni, per la concretizzazione dei desideri, per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo.

Chi vuole realizzare un sogno deve avere ben chiaro cosa vuole. La definizione dell’obiettivo da ottenere è il primo passo fondamentale. L’obiettivo non può essere generico ma deve essere specifico. Non basta voler far crescere una pianta ma occorre definire quale pianta vogliamo fare crescere. Un obiettivo deve essere specifico, misurabile, realizzabile e occorre definire i tempi della sua realizzazione. Un obiettivo chiaro è il magico segreto utilizzato da chi ha successo, insieme a una strategia vincente.

Non basta un obiettivo, occorre una strategia e passare all’azione

Quando sappiamo cosa vogliamo con precisione, allora occorre passare alla strategia. Questa è la somma di operazioni che ci permetteranno di raggiungere l’obiettivo, realizzare il sogno, attuare il desiderio. Risponde alla domanda: cosa fare per raggiungere questo specifico obiettivo. Esempio: voglio produrre dei limoni nel mio giardino entro un anno. Cosa devo fare?

Per definire la strategia potremmo trovare aiuto in chi ha già fatto il nostro percorso e raggiunto quell’obiettivo. Oppure inventarci nuovi metodi di lavoro. Poi, una volta definito il piano di lavoro, lo si mette in atto. Come si dice in gergo, mettere a terra quello che fino a quel momento è rimasto su carta. Ovvero si tratta di passare all’azione. Ritornando all’esempio, una volta individuati i vari passi per produrre limoni in giardino, occorre farli nel concreto.

12 sogni in 12 mesi

Passiamo a realizzare i nostri desideri. Tiriamo fuori 12 sogni dal cassetto, uno per ogni mese dell’anno. Prendiamo un blocco o un quaderno e su ogni pagina scriviamo un mese dell’anno e sotto il sogno che vogliamo realizzare in quel mese. Definiamo bene il sogno (l’obiettivo) secondo il metodo sopra indicato (metodo SMART). Poi passiamo a definire la strategia, ovvero i passi da fare ogni mese per raggiungere l’obiettivo. Distribuiamo i vari passi su 4 settimane, definendo cosa fare la settimana 1, la settimana 2, la settimana 3 e la 4. Poi passiamo all’azione.

I sogni non devono essere necessariamente complessi. Per esempio per gennaio potremmo volere trascorrere tre giorni alle terme. Col metodo OSA, appena illustrato, sarà più semplice realizzare questo desiderio.