Agosto dovrebbe essere il migliore mese dell’anno perché molti sono in vacanza. Quindi, c’è più tempo da dedicare a sé stessi, al riposo, ai viaggi, alla famiglia e all’amore. Insomma, ognuno lo organizzerà a suo modo ma, di certo, l’estate addolcirà, per tutti, qualsiasi tipo di obbligo o responsabilità.

Vediamo, però, specificamente, per i primi 6 segni dello zodiaco, quali saranno i settori di maggiore eccellenza. In particolare, per semplicità, assegneremo dei voti per ogni ambito, per capire il livello di soddisfazione che raggiungeranno. Per il segno dell’Ariete vi saranno alti e bassi, soprattutto nei primi giorni del mese. Tuttavia, dopo ci saranno grandi soddisfazioni. Quindi, i voti della pagella per questo segno, sono i seguenti: amore: 7, lavoro: 9, soldi: 7 , fortuna: 6 1/2.

Pagella per gli altri segni dello zodiaco

Per il Toro, la fortuna dell’ultima settimana di luglio si protrarrà fino a metà agosto, dando positività ed energie. Nella seconda settimana del mese, però, potrebbero precipitare a picco tutte le belle cose vissute. Quindi, si perderà la serenità in amore. La pagella per questo segno è: amore: 5, lavoro: 8, soldi: 6, fortuna: 6.

Passiamo al terzo dei 6, cioè i Gemelli. Grazie alla congiuntura favorevole di Marte, arriveranno soddisfazioni, progetti e opportunità. Quindi, sarebbe meglio approfittarne e non lasciarsi scappare le buone occasioni. I voti sono, dunque, in amore: 8, lavoro: 7, soldi: 8 e fortuna: 9.

Sempre scorrendo la pagella di agosto, per i 6 segni presi in rassegna, vediamo cosa accadrà al Cancro. Questo segno zodiacale riceverà grandi emozioni e soddisfazioni, per effetto dell’influenza favorevole di Venere e Mercurio. Dovrà solo fare attenzione a non farsi prendere troppo la mano e strafare. Quindi, i voti per questo segno sono, amore: 8, lavoro: 6, soldi: 7, fortuna: 8.

La pagella di agosto per 6 segni zodiacali in amore, lavoro, soldi e fortuna

Passiamo, adesso al Leone, che festeggerà il suo compleanno proprio ad agosto. La sua media, in pagella, è ottima perché sia sul fronte amoroso che sentimentale, che lavorativo, si prospettano sorprese ed emozioni. Insomma, ecco suoi voti, amore: 9, lavoro: 8, soldi: 6, fortuna: 8.

Infine, sesto segno è quello della Vergine, che andrà molto bene, perché sarà pieno di relax e positivi avvenimenti. Meglio, per lui, tuttavia, lasciarsi andar per una volta e seguire l’istinto. Anche qui, la pagella, come per il Leone è davvero ottima, in quanto abbiamo, amore: 8, lavoro: 7, soldi: 7 e fortuna: 9.

Lettura consigliata

I 3 segni dello zodiaco più fortunati al gioco che porteranno a casa trofeo e vittoria