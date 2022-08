Per fortuna in Italia la maggior parte dei ragni che infestano case e giardini è completamente innocua. Certo, non fa piacere ritrovarsi ragnetti in giro per casa e ragnatele su tutto il soffitto. Ma oltre a questo, non c’è molto da preoccuparsi visto che le specie pericolose sono ben altre. Però questi animaletti con 8 zampe che si aggirano per le stanze, con il rischio di trovarseli nel letto, non sono il massimo.

Basta evitare di pulire il terrazzo o il balcone anche solo un giorno ed ecco che vediamo grosse ragnatele ovunque. Chi vive in campagna lo sa bene che non è semplice tenerli lontano, ma non è impossibile. Con qualche piccolo stratagemma possiamo liberarcene ed evitare che ritornino.

Come eliminare i ragni in casa e allontanarli con questi utili rimedi naturali

Certo, esistono diversi repellenti chimici in commercio che eliminano ragni e ragnatele. Ma non è necessario far loro del male, visto che a parte farci un po’ paura, non fanno nulla di male. Per questo, possiamo optare per qualche rimedio naturale per tenerli lontano. Un esempio è la farina fossile, una roccia silicea sedimentaria che grazie alla sua composizione è un ottimo repellente. Posizioniamola nei punti strategici in cui abbiamo visto i ragni ed eviteremo che tornino. Inoltre, è un ottimo repellente per altri insetti come scarafaggi e piccoli scorpioni.

Qualche accorgimento utile per tenerli lontani

Per essere certi che non tornino più in casa, cerchiamo di capire da dove riescono ad entrare. Infatti, i ragni possono insinuarsi in casa da ogni fessura esistente, anche la più piccola. Lo stesso vale per le zanzariere, anche solo un piccolo taglietto permette ai ragni di entrare in casa e posizionarsi dove vogliono. Ripariamole sempre appena notiamo qualche lacerazione e chiudiamo le fessure nei muri con lo stucco.

Facciamo attenzione anche alla porta d’ingresso, anche se abbiamo il portoncino blindato. Utilizziamo un paraspifferi adatto che si infila sotto la porta, così bloccheremo qualsiasi punto d’entrata. Siccome i ragni sono attirati dall’ambiente favorevole e dalla possibilità di avere tanto cibo, ecco che fare. Cerchiamo di eliminare qualsiasi insetto di cui sono golosi, come mosche o zanzare. Così non avranno più motivo di venire a stabilirsi dentro casa. Possiamo usare repellenti come l’olio di Neem, utile per qualsiasi tipo di insetto. Oppure qualche goccia di olio essenziale di menta piperita o geranio, troppo forti per loro.

Ora sappiamo come eliminare i ragni in casa e allontanarli, ma ricordiamoci che non è sempre utile farlo. È vero che i ragni possono essere fastidiosi, soprattutto viste le ragnatele che creano. Ma sono dei repellenti naturali incredibili quando si tratta di mosche, zanzare e insetti. Potrebbero esserci d’aiuto, soprattutto se viviamo in zone verdi o in piena campagna. Sono molto più efficaci nell’eliminare gli insetti di qualsiasi pianta aromatica.

