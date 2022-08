È vero, quando fa caldo preferiremmo mangiare leggeri e non accendere forno o fornelli. Una bella insalata rinfrescante, un panino farcito o una piadina al volo. Ma quando si devono sfamare tante persone non è proprio così semplice come sembra. Preparare 10 panini o piadine non è solo faticoso, anche parecchio costoso.

Per questo motivo, che sia estate o inverno, la pasta è sempre la soluzione più adatta. Solo che, visto che siamo in estate, dobbiamo trovare un condimento che sia anche più digeribile. Ecco allora che questa ricetta diventerà presto il nostro piatto preferito. Pochi ingredienti, tutti di stagione, che ci permettono di preparare un piatto veloce e gustoso. Sarà impossibile resistere e ci faranno tutti i complimenti.

Appetitose queste orecchiette anche fredde pronte in pochi minuti

Quando non sappiamo cosa cucinare, la pasta ci risolve tutti i problemi. Possiamo prepararla con un sughetto di pomodorini freschi al volo, oppure condirla con un pesto. O perché no, preparare un condimento con delle verdure di stagione, come zucchine o peperoni. Con l’aggiunta di un formaggio fresco, ecco che diventa subito un piatto gourmet cremoso e irresistibile. Oggi però, vedremo una ricetta davvero furba e versatile, un piatto ottimo caldo, ma gustoso anche freddo.

Ingredienti per 4 persone

350 g di orecchiette fresche;

100 g di pomodori secchi;

10 filetti di alici sott’olio;

300 g di pomodorini ciliegini o datterini;

200 g di stracciatella;

olio EVO;

formaggio grattugiato;

pangrattato;

1 spicchio di aglio tritato;

basilico;

origano;

sale q.b.

Procedimento

Prendiamo una pirofila in vetro o ceramica e versiamoci un po’ di olio EVO. Laviamo e tagliamo a metà i pomodorini, dopodiché adagiamoli nella pirofila. Saliamo, aggiungiamo l’origano, le alici sott’olio, il formaggio grattugiato e l’aglio tritato finemente. Cospargiamoli con il pangrattato e abbondiamo con altro olio EVO di qualità. Inforniamo a 180° gradi per 20 minuti circa e nel frattempo mettiamo l’acqua per la pasta.

Cuociamo le orecchiette, scoliamole al dente e trasferiamole nella pirofila di pomodorini ormai pronti. Mescoliamo bene e aggiungiamo i pomodori secchi tagliati a listarelle. Aggiungiamo il basilico spezzettato con le mani e siamo pronti ad impiattare. Completiamo ogni porzione con un po’ di stracciatella e un altro filo d’olio. Possiamo mangiarle appena sfornate oppure conservarle in frigo e mangiarle fredde. Ricordiamoci solo di aggiungere la stracciatella solo prima di servire il piatto.

Sono proprio appetitose queste orecchiette pronte in pochi minuti ideali per un pranzo veloce. La pasta è uno di quegli ingredienti che sta bene praticamente con qualsiasi condimento. Deliziosa con un ragù caldo, possiamo anche godercela come ad insalata in estate. Le ricette per la pasta fredda sono tantissime, non dobbiamo cucinarla solo con pomodorini e tonno.

Lettura consigliata

3 ricette per pasta fredda estiva gustosa non solo con tonno e pomodorini