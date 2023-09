Pagare l’affitto con uno stipendio di 800 euro, consigli per risparmiare soldi e arrivare a fine mese

Il lavoro precario o mal retribuito è una realtà tanto tangibile quanto drammatica nel nostro Paese, dove molte persone stentano a procurarsi i beni di prima necessità o a trovare qualcosa in più di un impiego part-time.

A volte, è necessario ingegnarsi per superare dei periodi difficili. Può succedere infatti di restare disoccupati, dover vivere solo con un sussidio o non riuscire a trovare un impiego premiante dal punto di vista economico. Eppure, è necessario sopperire a quelle che sono le esigenze primarie di un essere umano, come nutrirsi e vestirsi. Per quanto poi, avere un tetto sulla testa dovrebbe essere un diritto garantito, sappiamo che la realtà dei fatti, in troppi casi, è ben diversa. Ecco alcuni consigli utili su come pagare l’affitto con uno stipendio di 800 euro, e farsi avanzare qualcosa per le spese necessarie. Sarebbe utile, anzitutto, mettersi nel mindset di una vita frugale e minimalista, andando a razionalizzare tutto ciò che è veramente utile e ciò a cui si può rinunciare. Uno dei tagli possibili, ad esempio, è quello sui detersivi. Perché non è necessario spendere molto per acquistare tanti prodotti diversi quando un solo prodotto casalingo ed economico può coprire diversi usi.

Pagare l’affitto con uno stipendio di 800 euro

Vivere felici con pochi soldi sembra un’impresa da virtuosi, eppure è possibile. È necessario essere realistici, ed optare per un appartamento molto piccolo, nelle zone meno richieste. In quasi la totalità delle città italiane è ancora possibile reperire monolocali di 30 o 40 mq, soprattutto se non recentemente strutturati, per cifre che oscillano tra 250 e 300 euro. Direi che superare questa cifra per la sola locazione, con uno stipendio di 800 euro, è impossibile. Un appartamento minimale, oggigiorno, può comunque essere dotato di molti comfort, come elettrodomestici compatti e a basso consumo. È sconsigliato l’acquisto di un condizionatore. Anche l’uso del riscaldamento può essere ridotto al minimo, a una sola fascia oraria e mai con una temperatura superiore ai 19 gradi.

Per risparmiare soldi e arrivare a fine mese, è necessaria qualche rinuncia

Siete in possesso di una piccola utilitaria? Sapete che il mezzo, in fondo, tra assicurazione, bollo, carburante e quant’altro, non costa certo poco. Valutate attentamente se sia il caso di tenere la macchina, magari dovendo anche pagare un parcheggio, come accade sovente nei centri storici, ad esempio. Se la vostra zona è ben servita di mezzi, sarebbe utile valutare il fatto di vendere la macchina. Un po’ di indipendenza verrebbe sacrificata in nome di un enorme risparmio mensile.

Risparmiare sulla spesa: preparare il cibo in casa e tagliare i prodotti inutili

I rincari sui banchi del supermercato non sono nemmeno più un’amara sorpresa: sono la prassi. Preparazioni industriali come merendine, salse, cibi precotti, sono alimenti inutili dal punto di vista nutrizionale (se non addirittura nocivi in grandi quantità) e sono di per sé costosi. Molto meglio investire sulla materia prima e dedicare tempo alle preparazioni casalinghe: dal pane, alle torte, alla pizza.. quegli stessi ingredienti torneranno sempre utili per preparare pietanze nuove. La cosa fondamentale è non andare al supermercato affamati ed acquistare solo ciò che si è certi di voler consumare. In tal modo sarà possibile limitare gli sprechi e risparmiare per concedersi qualcosa in più.