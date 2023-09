Cucinare con meno di 20 euro è possibile con questo primo piatto ideale per l’autunno 

Sono i primi i piatti protagonisti della tavola autunnale e invernale. Oltre alle classiche minestre di zucca non facciamoci scappare questa ricetta.

I primi, è risaputo, sono i piatti preferiti della maggior parte degli italiani. Non solamente lasagne e cannelloni ma anche pasta e altre pietanze super gustose. Realizzare questi piatti non è difficile, inoltre può essere poco costoso se si scelgono i prodotti giusti. Tra i primi più gettonati troviamo la classica pasta con fagioli, oggi si andrà alla scoperta di quella consigliata dagli esperti di cucina. Infatti, chi ama cucinare ha dato dei consigli molto interessanti per realizzare questo piatto. La pasta e fagioli preparata in questo modo sarà pronta in circa 30 minuti, veloce e davvero semplice da realizzare. Oltre a questo oggi si cercherá anche capire quanto si spende, più o meno, per realizzare questa pasta con fagioli. Non è una novità che, con l’aumento dei prezzi, sono tante le famiglie che non possono fare a meno di avere più attenzione per i soldi spesi al supermercato.

Cucinare con meno di 20 euro è possibile con questo primo piatto

Per preparare la pasta e fagioli seguendo i consigli di Mara Venier sarà necessario acquistare dei fagioli borlotti, degli spaghetti o della pasta corta, delle carote, il sedano, una cipolla, dei pomodorini, delle patate e rosmarino. È una ricetta veramente semplice da preparare. Per prima cosa si consiglia di lasciare riposare i fagioli in acqua per una notte. Ottimo sistemarli la sera prima. La mattina successiva scolare i fagioli metterli in una pentola aggiungendo la verdura, le carote, il sedano, la cipolla e i pomodorini. Tutte le verdure, tuttavia, andranno tritate prima di essere sistemate nella pentola. Dopo aver aggiunto dell’acqua fare cuocere fino a fino ad ottenere un brodo e aggiungere le patate tagliate a cubetti. Continuare la cottura e passare al setaccio i fagioli con le patate. Da ultimo far assorbire l’acqua dei fagioli e buttare la pasta. Una volta pronta potrà essere servito in tavola.

Quanto costa?

Ma quanto costa realizzare questo piatto? Ovviamente i prezzi sono indicativi, varieranno da regione a regione e da città a città. Famoso per essere un piatto povero, la pasta con i fagioli non ci farà spendere molto denaro. Per i fagioli borlotti si spenderanno circa 7 euro al chilo, per le carote circa 1,30 euro per il sedano circa 3,50 euro al chilo, meno di un 1 al chilo per la cipolla e circa 3 euro al chilo per i pomodori. Ecco perché cucinare con meno di 20 euro è possibile con questo primo piatto.

