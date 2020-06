Il Decreto Rilancio dello scorso 18 maggio ha fissato una proroga relativa all’indennità Naspi che spetta a molti lavoratori in stato di disoccupazione. La platea di interessati quando riceverà il pagamento dei mesi di proroga? Quanto bisognerà attendere affinché l’Inps corrisponda la quota dovuta? Di seguito vi spieghiamo come funziona il pagamento proroga Naspi: quando arrivano i soldi?

Chi può beneficiare dell’indennità

Con l’articolo n. 92 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, il Governo ha stabilito una estensione del pagamento dell’indennità Naspi per due mesi oltre il termine. Tale misura è stata applicata alle migliaia di lavoratori che a causa del lockdown hanno subito la perdita del lavoro e non hanno potuto trovare una nuova occupazione. Si tratta di una forma di tutela che coinvolge i lavoratori che erano in stato di disoccupazione con scadenza del sussidio tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. Per quanto riguarda il pagamento proroga Naspi: quando arrivano i soldi?

Come funziona il sostegno

Per capire se si rientra o meno nella misura, è necessario non confondere le date. I beneficiari della proroga di 2 mesi del sussidio sono coloro la cui scadenza della Naspi era fissata tra il 1° marzo e il 30 aprile, come abbiamo detto. Questo è l’arco di tempo da tenere in considerazione e non la data in cui il lavoratore ha ricevuto l’ultimo assegno. Ad esempio: se la il lavoratore ha ricevuto un assegno in ritardo nel suddetto periodo, ma relativo ad altra data, allora non rientra tra i beneficiari.

Quanto spetta di Naspi all’ex lavoratore?

Il risparmiatore interessato a sapere quanto gli spetti con l’indennità Naspi, può farlo consultando solitamente il sito Inps. Cliccando sul pulsante “centri servizi, prestazioni, informazioni” si accede al fascicolo previdenziale del cittadino. Da qui, alla voce relativa al riepilogo dei pagamenti, è possibile conoscere l’importo dell’indennità Naspi. In tale maniera si avrà un quadro assai più chiaro delle quote spettanti. Per chi volesse calcolare l’importo in maniera autonoma, può seguire le semplicissime indicazioni fornite qui.